Zamestnávatelia a živnostníci by mali dostávať pomoc od štátu aj v budúcom roku

Sumy budú vyššie

Väčšie výdavky pre štát

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Príspevky na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú úrady práce a sociálnych vecí poskytovať do konca marca budúceho roka. V stredu by o tom mala na návrh ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina) rozhodnúť vláda.Rezort práce návrh na predĺženie poskytovania pomoci pre firmy a podnikateľov zdôvodňuje najmä uzatvorením alebo obmedzením činnosti niektorých zariadení rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR od 15. októbra tohto roka.Pomoc pre zamestnávateľov a podnikateľov, ktorú začali dostávať na jar tohto roka počas prvej vlny pandémie, sa má súčasne zvýšiť o 50 percent. Pre prevádzkovateľov, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté, má pomoc stúpnuť z 80 percent hrubej mzdy na 80 percent z celkovej ceny práce, teda hrubej mzdy vrátane odvodov zamestnávateľa.Pri tzv. kurzarbeite má vláda zvýšiť limit mesačného čerpania na jedného zamestnanca na 1 100 eur zo súčasných 880 eur. Aj v tomto prípade sa má 80 percent maximálneho príspevku počítať z celkovej ceny práce, nie z hrubej mzdy.Zvýšiť sa má aj štátna pomoc pre firmy a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) pri poklese ich tržieb. Pri poklese tržieb o viac ako 20 percent má pomoc štátu vzrásť zo 180 eur na 270 eur, pri poklese viac ako 40 percent z 300 eur na 450 eur, pri poklese tržieb viac ako 60 percent zo 420 eur na 630 eur a pri poklese viac ako 80 percent to bude čiastka 810 eur namiesto pôvodných 540 eur.Ak SZČO neplatila sociálne odvody alebo ide o jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, tak sa štátna pomoc zvýši z 210 eur na 315 eur mesačne.O zvýšenú štátnu pomoc budú môcť firmy a podnikatelia žiadať za obdobie od 1. októbra, žiadosti budú môcť podávať od 1. novembra tohto roka. Termín, do ktorého budú úrady práce a sociálnych vecí posudzovať, či niekto má zamestnanca alebo má živnostenský list, sa má stanoviť na 2. september tohto roka.Celková suma pomoci pre firmy a podnikateľov mala na október až december tohto roka pôvodne predstavovať 198 miliónov eur. "Podľa súčasného odhadu budú po prijatí navrhovaných zmien v jednotlivých opatreniach výdavky za október až december predstavovať sumu 389,8 milióna eur," uviedlo v materiáli ministerstvo práce a sociálnych vecí.Predĺženie realizácie projektu na január až marec budúceho roka by si malo vyžiadať ďalších 201,8 milióna eur. "Tieto výdavky sú v rámci schváleného finančného limitu 1,38 miliardy eur," dodal rezort práce.