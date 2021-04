Zamestnávatelia žiadajú o dopracovanie plánu obnovy, jeho neprerokovanie by bol európsky unikát

Výhrady majú k spôsobu tvorby

Plán je rozdelený na 18 častí

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) Asociácii priemyselných zväzov (APZ) žiadajú rezort financií , aby dopracoval plán obnovy a odolnosti podľa ich pripomienok.Ako uvádzajú v tlačovej správe, materiál nedostatočne reaguje na podklady zaslané zástupcami firiem, čoho následkom je absencia prorastových impulzov, ktoré ekonomika tak veľmi potrebuje. Plán obnovy podľa zamestnávateľov dokonca v niektorých prípadoch zavádza opatrenia, ktoré majú na ťažko skúšané podnikateľské prostredie negatívny vplyv.Zamestnávatelia majú vážne výhrady už voči spôsobu tvorby materiálu, na ktorej nemohli dostatočne participovať a podklady, ktoré odborná verejnosť iniciatívne dodala, sú zohľadnené len čiastočne. „Tento nedostatok nemohli nahradiť ani konferenčné okrúhle stoly k jednotlivým komponentom návrhu a už vôbec nie bežný, 10-dňový termín medzirezortného pripomienkového konania," upozorňujú.Absencia dôkladnej prípravy, vrátane verejnej diskusie ex ante, sa tak podľa zamestnávateľov prejavila v stovkách pripomienok odbornej verejnosti, ktoré budú zapracované nevedno ako. Zamestnávateľské zväzy zároveň upozorňujú, že dosiaľ nebol vytýčený ani termín riadneho rozporového konania, ktoré s nimi, ako oficiálnymi sociálnymi partnermi, je predkladateľ (Ministerstvo financií SR) povinný uskutočniť.Zamestnávatelia zároveň žiadajú ministerstvo financií, aby riadne zdôvodnilo stiahnutie materiálu z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR plánovaného na 12. apríla tohto roka. „Neprerokovanie plánu obnovy a odolnosti so sociálnymi partnermi by bol európsky unikát," dodali svorne tri zamestnávateľské zväzy.Ministerstvo financií SR v marci predložilo na pripomienkovanie návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ako aj samotný plán obnovy. Je rozdelený na 18 častí, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote asi 6 miliárd eur. Zameriava sa na päť hlavných priorít, a to zelená ekonomika (2,170 mld. eur), vzdelávanie (800 mil. eur), veda, výskum a inovácie (700 mil. eur), zdravie (1,45 mld. eur) a efektívna verejná správa (1,03 mld. eur).