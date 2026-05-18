Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Zámocké hry zvolenské čaká ďalší ročník, prehupli sa do druhej polstoročnice
Festival prinesie divadelné inscenácie, koncert, výstavu, ale aj prezentáciu mladých tvorcov či ďalšie festivalové aktivity.
18.5.2026 (SITA.sk) - Festival prinesie divadelné inscenácie, koncert, výstavu, ale aj prezentáciu mladých tvorcov či ďalšie festivalové aktivity.
Zámocké hry zvolenské čaká ďalší ročník, prehupli sa do druhej polstoročnice. Ako pripomenul predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter na tlačovej besede, ide o najstarší profesionálny divadelný festival pod holým nebom na Slovensku. Rovnako pripomenul, že banskobystrická župa festival konštantne podporuje.
Tento ročník sa podľa Lunterových slov bude konať vo vynovených priestoroch, keďže Divadlo Jozefa Gregora Tajovského prešlo vlani zásadnou rekonštrukciou. „Pri 51. ročníku zámockých hier chceli organizátori priniesť špičkové predstavenie a rozšíriť aj medzinárodný rozmer festivalu o hostí z Poľska, Česka, Srbska, Talianska aj Izraela. Tu však vízia organizátorov narazila na tvrdú realitu súčasných dní,” uviedol Lunter.
Podľa jeho slov ide o chaos v organizáciach rezortu kultúry, konkrétne menoval Fond na podporu umenia (FPU). Ten v minulosti Zámocké hry zvolenské podporoval, no v súčasnosti stále nevedia, či toto kultúrne podujatie z FPU podporené bude, alebo nie. Z dôvodu tejto neistoty musel riaditeľ festivalu odvolať medzinárodnú účasť, Lunter tvrdí, že neformálne reakcie naznačujú, že sa stávajú nespoľahlivými partnermi a doplácajú na chaos v rezorte kultúry.
Banskobystrický župan tiež priblížil, že si nechal vypracovať prehľad všetkých festivalov v kraji, podľa jeho slov majú dosiaľ rozhodnutie len pri jednom podujatí, a to Bábkarská Bystrica, ktorý však nezískal žiadnu finančnú podporu, hoci odborná komisia pri FPU odporúčala podporiť ho sumou v desiatkach tisíc eur. „Ja osobne to považujem za vedomú likvidáciu tradičnej kultúry v regiónoch. Ako kraj to budeme riešiť,” povedal.
Lunter je presvedčený, že situáciu napriek tomu zvládnu. Zdôraznil, že BBSK stojí pri jednotlivých festivaloch, ktoré doplácajú na situáciu v kultúre. Avizoval, že podporia ako Kremnické gagy, tak aj festival Dotyky a Spojenia.
Predseda BBSK pozval verejnosť na Zámocké hry zvolenské, vyjadril presvedčenie, že v tomto období ľudia pracujúci v kultúre ešte väčšmi než zvyčajne, potrebujú podporu od ľudí. Festival bol dosiaľ prerušený len dvakrát, a to v roku 2020 v dôsledku pandémie koronavírusu, a potom vlani, pre rekonštrukciu divadla.
Aktuálny ročník festivalu sa bude konať 5. až 16. júna 2026. Napriek okliešteniu medzinárodnej účasti pôjde podľa organizátorov o kvalitné podujatie, ktoré prinesie divácky atraktívny program s väčším zastúpením domácich produkcií a slovenských divadelných súborov. Dôraz bol kladený na zachovanie kvality, dostupnosti a jedinečnej atmosféry festivalu. Mottom podujatia je „Zjednotení v rozmanitosti“.
Festival prinesie divadelné inscenácie, koncert, výstavu, ale aj prezentáciu mladých tvorcov či ďalšie festivalové aktivity. Konať sa bude v priestoroch Divadla Jozefa Gregora Tajovského i v open-air priestoroch mesta Zvolen. Z technických príčin sa ale tento rok divadelné predstavenia neuskutočnia na zámockom nádvorí. BBSK podporil festival sumou 15-tisíc eur, podporili ho aj primátor mesta Zvolen a sponzor. Program 51. ročníka festivalu možno nájsť na stránke www.zhz.sk. Tradícia festivalu siaha do roku 1974, počas jeho histórie ho navštívil bezmála milión divákov.
Na konanie festivalu reaguje samospráva aj posilnením verejnej dopravy. Banskobystrická župa i tento rok vypraví na najväčšie kultúrne podujatia v kraji posilnené autobusové spoje. Návštevníctvo sa tak pohodlne, ekologicky a za cenu bežného cestovného dostane na festival i späť. Počas Zámockých hier zvolenských budú zabezpečené aj dva posilové autobusové spoje medzi Banskou Bystricou a centrom Zvolena, a tiež dva posilové autobusové spoje zo Zvolena späť do Banskej Bystrice. Načasované budú tak, aby nadväzovali na začiatok i koniec hlavného festivalového programu.
