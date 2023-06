Zámorská MLS sa teší príchodu Messiho do Miami, šéf FC Barcelona jeho rozhodnutie chápe a rešpektuje

Liga majstrov Parížu nevyšla

Zmluvu nemohli zaregistrovať





Lionel Messi hral do leta 2021 iba za FC Barcelona a počas sedemnástich seniorských sezón získal s katalánskym veľkoklubom spolu 35 trofejí - z nich boli štyri tituly v Lige majstrov, štyri v domácej La Lige a sedem v pohárovom Copa del Rey.



So 672 gólmi je najlepším strelcom v histórii španielskeho klubu a má na konte aj najviac štartov vo farbách tejto organizácie (778). Je tiež rekordérom La Ligy so 474 gólmi v 520 dueloch.



9.6.2023 - Argentínska futbalová hviezda Lionel Messi potvrdil, že bude pokračovať v kariére v tíme Inter Miami zo zámorskej MLS.Tridsaťpäťročný úradujúci majster sveta údajne odmietol lukratívnu zmluvu zo Saudskej Arábie a keďže jeho želanému návratu do španielskeho FC Barcelona stoja v ceste ekonomické problémy Kataláncov, vybral si americkú ponuku.Messi podľa BBC už vlastní dom v Miami, doteraz ho však prenajímal."Po triumfe na MS a nemožnosti návratu do Barcelony som sa rozhodol odísť do USA a žiť futbalom iným spôsobom," objasnil sedemnásobný víťaz Zlatej lopty svoj výber nového pôsobiska.Ostatné dve sezóny strávil vo francúzskom klube Paríž Saint-Germain, kde odohral 75 zápasov a strelil v nich 32 gólov. Parížania si od jeho príchodu sľubovali vytúžený úspech v Lige majstrov, no to sa klubu nepodarilo naplniť.FC Barcelona mal záujem o návrat svojho odchovanca a aj Messi sa chcel vrátiť do Katalánska, no stopku údajne vystavilo vedenie La Ligy a jeho finančné predpisy.Práve tie stáli za odchodom najlepšieho futbalistu planéty do Paríža, FC Barcelona totiž nemal šancu zaregistrovať zmluvu s Messim."Prezident Joan Laporta chápe rozhodnutie Messiho a rešpektuje, že chce hrať v lige s nižšími požiadavkami, kde nebude pod takým drobnohľadom a tlakom ako v ostatných rokoch," uviedli "blaugranas" v oficiálnom stanovisku.Americký Inter Miami v zámorskej MLS zatiaľ nemá dobrú sezónu. Zo šestnástich duelov vyťažil iba 15 bodov a je na dne tabuľky Východnej konferencie. Príchod Messiho by mohol klubu pomôcť a oživiť tým aj celú súťaž."Teší nás, že Lionel Messi oznámil záujem pripojiť sa v lete k Interu Miami. Aj keď sa ešte pracuje na dokončení zmluvy, tešíme sa na to, že privítame v našej lige jedného z najlepších futbalistov v histórii," vyhlásila MLS.