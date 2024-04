Západoafrický región Sahel sa stáva koridorom na pašovanie a konfiškáciu drog, upozorňuje OSN

Druhá najrozšírenejšia droga v regióne

Zapojenie ozbrojených skupín do obchodovania

19.4.2024 (SITA.sk) - V západoafrickom regióne Sahel prudko vzrástol počet prípadov konfiškácie drog. V najnovšej správe to uvádza Organizácia Spojených národov (OSN) , ktorá tvrdí, že región sužovaný konfliktmi sa stáva vplyvnou oblasťou pre obchodovanie s drogami.V roku 2022 bolo v Mali, Čade, Burkine Faso a Nigeri zhabaných 1 466 kilogramov kokaínu, kým v rokoch 2013 až 2020 to bolo v priemere len 13 kilogramov ročne. Práve kokaín je po kanabise druhou najrozšírenejšou drogou v regióne Sahel.Senegal, ktorý hraničí so Sahelom, v nedeľu oznámil skonfiškovanie na súši rekordných 1 137 kilogramov kokaínu v hodnote 146 miliónov dolárov. Takéto incidenty sú v regióne čoraz bežnejšie.Pri jednej operácii minulý rok v decembri senegalské námorníctvo zhabalo na mori celkovo tri tony kokaínu. Poloha Sahelu, ktorý leží južne od saharskej púšte a prechádza z Atlantiku do Arabského mora, z neho robí prirodzený tranzitný bod pre rastúce množstvo kokaínu vyrobeného v Južnej Amerike a určeného pre Európu.Zapojenie rôznych ozbrojených skupín do obchodovania s drogami naďalej podkopáva mier a stabilitu v regióne, konštatuje správa OSN. Obchod s drogami poskytuje finančné zdroje ozbrojeným skupinám v Saheli, kde prekvitajú siete islamských extrémistov, keďže región zápasí s nedávnym množstvom prevratov.