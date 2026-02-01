|
Nedeľa 1.2.2026
Meniny má Tatiana
Denník - Správy
01. februára 2026
Carlos Alcaraz zdolal Novaka Djokovića vo finále Australian Open 2026 a skompletizoval kariérny grandslam ako najmladší tenista v histórii.
Svetová jednotka vyhrala zápas v štyroch setoch 2:6, 6:2, 6:3 a 7:5.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal víťazom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V pozícii svetovej jednotky zdolal po viac ako troch hodinách vo finále Srba Novaka Djokoviča v štyroch setoch 2:6, 6:2, 6:3 a 7:5. Alcaraz skompletizoval vo veku 22 rokov a 272 dní kariérny grandslam ako historicky najmladší hráč v dvojhre.
„Na úvod by som mal povedať, že Novak si zaslúži tieto ovácie. Keď hovoríme o tom, aké úžasné veci dokáže, je to inšpiratívne nielen pre tenis, ale aj celkovo pre šport. Je to tvrdá práca s tvojim tímom každý deň a na každom turnaji, kde hráš skvelý tenis, ja si užívam možnosť to sledovať. Je pre mňa pocta zdieľať s tebou šatňu a kurt. Ďakujem ti za to, čo robíš. Čo sa týka môjho tímu, tak nik nevie, ako tvrdo som pracoval, aby som získal túto trofej. Toto celé pre mňa znamená veľmi veľa. Odviedli sme správnu robotu, každý deň ste ma tlačili do správnych vecí, takže musím poďakovať každému, kto je v mojom rohu. Táto trofej je vždy vaša,“ uviedol Alcaraz v pozápasovej reči priamo na kurte.
Španiel sa stal len šiestym hráčom v tzv. „Open ére“, ktorému sa podarilo zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej na všetkých štyroch grandslamových turnajoch sezóny. Pri svojej premiérovej účasti vo finále Australian Open získal celkovo siedmy grandslamový titul, a to len pri 20. účasti v dvojhre na grandslamoch. Za víťazstvo v Melbourne zinkasoval približne 2,44 milióna eur, do rebríčka ATP získal 2000 bodov a potvrdil status svetovej jednotky. V bilancii vzájomných zápasov s Djokovičom zároveň vyrovnal skóre na zhodne päť výhier a päť prehier.
Djokovičovi sa naopak nepodarilo pridať do zbierky rekordný 25. grandslamový titul, čím by sa osamostatnil na čele historických tabuliek pred Austrálčankou Margaret Courtovou. Pri rekordnej 11. účasti vo finále Australian Open nedokázal v Melbourne prvýkrát v kariére uspieť. Celkovo si 38-ročný Srb zahral na grandslamoch 38. finálový duel, premiérovo od Wimbledonu 2024. „V prvom rade chcem pogratulovať Carlosovi k úžasnému turnaju, tvojmu trénerovi, rodine a tímu. To, čo robíš, by sa najlepšie dalo popísať ako niečo historické a legendárne. Prajem ti všetko dobré do tvojej ďalšej kariéry, si mladý a je toho pred tebou veľa. Poďakovanie patrí samozrejme aj môjmu tímu, že vydržali so mnou. Nebolo to jednoduché, ale stojíte pri mne, či sa mi darí alebo nie. Tento úspech je tiež váš. Podpora od vás, ľudí, v posledných zápasoch bola niečo, čo som v Austrálii doteraz nezačil. Taká podpora, pozitivita, láska, ďakujem vám za to a ja som sa vám to snažil vrátiť dobrým tenisom. Vždy som si veril, to je potrebné na tejto úrovni, keď hráte proti takým úžasným hráčom, ako sú Carlos a Jannik Sinner. Úprimne, nedúfal som, že budem ešte pri záverečnom ceremoniáli na grandslame. Uvidíme, čo sa stane zajtra, nie to o šesť alebo dvanásť mesiacov. Bola to úžasná cesta,“ povedal Djokovič pri slávnostnej ceremónii.
Po ťažkých semifinálových zápasoch nastúpili obaja finalisti na kurt sebavedomo a bez výraznejších starostí si v prvých troch gemoch postrážili svoje podanie. Zmena sa udiala v štvrtej hre, kde Djokovič dokázal v dlhších výmenách Alcaraza dostať do úzkych a napokon získať prvý brejk zápasu. Z nadobudnutej výhody dokázal skúsený Srb vyťažiť maximum, bez viditeľnejších chýb vo svojej hre dokázal aj druhýkrát prelomiť podanie súpera a úvodné dejstvo napokon získať výsledkom 6:2.
Djokoviča naďalej zdobil aj v druhom sete takticky dokonalý výkon, na odlišné podmienky sa vedel lepšie adaptovať ako Alcaraz. Španiel si však postupne herne nachádzal cestu a v treťom geme získal prvýkrát v zápase brejk. Alcarazovi tento moment dodal potrebné sebavedomie, za stavu 4:2 opäť získal výhodu na svoju stranu a hneď prvý setbal využil k tomu, aby druhý set získal po výsledku 6:2 a vyrovnal tak stav finálového stretnutia.
Djokovič sa otriasol z predošlého diania na kurte a v treťom sete opäť výrazne vzdoroval svetovej a nasadenej jednotke. Do štvrtého gemu si obaja tenisti strážili svoje podanie, potom však Alcaraz zvýšil úroveň svojej hry a bez výraznejších problémov otočil vývoj finálového stretnutia na svoju stranu. Djokovič síce ešte odvrátil niekoľko setbalov, ale v deviatej hre napokon Alcaraz dotiahol svoju snahu do úspešného konca a po výsledku 6:3 viedol v zápase už 2:1 na sety.
Štvrtý set sa vyvíjal podobné ako predošlé dva, v úvode sa opierali Alcaraz s Djokovičom o svoje podanie a nik sa nevedel dostať do trháku. Divákom predvádzali strhujúcu finálovú bitku, z pohľadu vynaloženej energie bol na tom lepšie Španiel. V deviatej hre mal Djokovič viacero možností na získanie brejku, ale svoju snahu nedokázal dotiahnuť do úspešného konca. O osude štvrtého setu a napokon celého zápasu rozhodol dvanásty gem, v ktorom nasadená štvorka urobila viacero nevynútených chýb a hneď prvý mečbal využil Alcaraz k tomu, aby sa mohol radovať z prvého triumfu v kariére na Australian Opan a skompletizovania kariérneho grandslamu. „Viackrát som už povedal, že tento turnaj je skvelý pre hráčov. Je to úžasné, každým rokom sa to zlepšuje, aby sme sa tu cítili ešte komfortnejšie. Je to pocta hrať tu každý rok v Melbourne. Cítiť tú lásku nielen na samotných kurtoch, ale aj na tréningoch a ľudoch v zákulisí. Patrí vám vďaka a už sa neviem dočkať toho, keď sa sem o rok vrátim,“ dodal Alcaraz.
Australian Open 2026: muži - dvojhra - finále:
Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Novak Djokovič (Srb.-4) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5
Správu budeme aktualizovať
