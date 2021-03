Reakcie koalície na nákup ruskej vakcíny Sputnik V

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) víta akúkoľvek možnosť, ktorá pomôže zlepšiť aktuálnu pandemickú situáciu. Uviedol to v reakcii na dodávku ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko.





"Chápeme kritiku, že ide o neštandardné riešenie, avšak ostatné vakcíny aktuálne meškajú s dodávkami. Navyše, vakcínou Sputnik V boli už očkované tisíce ľudí vo svete, preto pevne veríme, že ľuďom, ktorí preukážu záujem o túto vakcínu, to bude umožnené aj na Slovensku," dodala Michaela Jurcová, hovorkyňa predsedu parlamentu.Koaličná strana Za ľudí trvá na svojom postoji a je proti tomu, aby sa na Slovensku očkovalo neregistrovanými vakcínami. Spôsob, akým premiér Igor Matovič (OĽANO) privítal ruskú vakcínu Sputnik V v krajine, označila šéfka strany Veronika Remišová za absurdný."Nákup vakcín je v kompetencii ministra zdravotníctva a nesie za to plnú zodpovednosť, rovnako aj za prípadné následky. Je absurdné, akým spôsobom Igor Matovič vakcínu na Slovensku vítal, neurobil to pri žiadnej inej vakcíne a nevieme, či sa rovnako aktívne snaží nakúpiť aj iné schválené vakcíny. Je to obrovské sklamanie," skonštatovala Remišová.Očkovať ľudí neregistrovanou vakcínou, pri ktorej Európska lieková agentúra (EMA) nepreverila riadnym spôsobom bezpečnosť a účinnosť, nie je podľa nej správne. Dodala, že takýto prístup môže poškodiť a zneprehľadniť systém očkovania v krajine. "Rovnako nás mrzí odchod nášho poslanca Tomáša Valáška z postu predsedu európskeho výboru parlamentu v reakcii na nákup vakcíny Sputnik V," dodala Remišová.Poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Valášek (Za ľudí) následne v reakcii na okolnosti nákupu vakcíny oznámil, že odchádza z vládnej koalície a vzdáva sa postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti. Oznámil to na sociálnej sieti.Strana SaS by privítala, keby bola vakcína Sputnik V pred očkovaním obyvateľov Slovenska schválená buď Európskou liekovou agentúrou (EMA) alebo by získala kladné hodnotenie od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák."Je na slobodnom rozhodnutí ľudí, či sa ňou dajú zaočkovať. Zarážajúci je však spôsob, akým sem bola vakcína dopravená," dodal Šprlák.Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval v pondelok z košického letiska, kde priviezli prvú dodávku. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) potvrdil, že očkovanie vakcínou bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Začať by sa mohlo najskôr o dva týždne.Účasť premiéra Igora Matoviča (OĽANO) pri prílete ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko nepovažuje minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) za vhodnú. Minister to uviedol na sociálnej sieti."Ani mňa, ani nikoho z vlády totiž nenapadlo vítať vakcíny, ktoré k nám prišli z iných štátov. Mohli sme byť pri americkej, nemeckej či britsko-švédskej, ale neurobili sme to, lebo to nedáva zmysel," mieni Korčok. Pripomenul, že nejde o pôvod vakcíny, ale o to, či je v Európskej únii riadne registrovaná. "Sputnik V stále o registráciu ani nepožiadal a preto takáto politická pozornosť práve tejto neregistrovanej vakcíne nie je namieste," dodal šéf diplomacie.