 Utorok 19.5.2026
 Meniny má Gertrúda
19. mája 2026

Zásadná modernizácia hvezdárne v Hlohovci bude pokračovať druhou etapou za milióny eur


Modernizácia prinesie návštevníkom kvalitnejší zážitok z programov a podujatí, ale zároveň vytvorí lepšie podmienky aj pre spoluprácu so školami, odborníkmi či kultúrnymi partnermi.



19.5.2026 (SITA.sk) - Modernizácia prinesie návštevníkom kvalitnejší zážitok z programov a podujatí, ale zároveň vytvorí lepšie podmienky aj pre spoluprácu so školami, odborníkmi či kultúrnymi partnermi.


Trnavský kraj vyhlásil verejné obstarávanie na druhú etapu modernizácie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci za viac ako 3,3 milióna eur. Tá prinesie modernejšie zázemie pre návštevníkov, vďaka čomu sa stane jednou z najmodernejších inštitúcií svojho druhu v strednej Európe.

Projekt myslí aj na väčší komfort návštevníkov


Podľa hovorcu Úradu Trnavského samosprávneho kraja Petra Kováčika je zameraná najmä na obnovu hlavnej premietacej sály. Pribudne nová kupola, nové sedenie pre 78 návštevníkov aj moderná technológia, ktorá umožní 2D aj 3D premietanie. Súčasťou prác bude aj obnova interiéru, nová elektroinštalácia či vzduchotechnika. Projekt myslí aj na väčší komfort návštevníkov a bezbariérový prístup.

Modernizácia prinesie návštevníkom kvalitnejší zážitok z programov a podujatí, ale zároveň vytvorí lepšie podmienky aj pre spoluprácu so školami, odborníkmi či kultúrnymi partnermi. Planetárium má po obnove slúžiť nielen na popularizáciu vesmíru a vedy, ale aj ako priestor pre rôzne vzdelávacie a komunitné aktivity.

Hvezdáreň má v regióne dlhoročnú tradíciu


"Našou ambíciou je vytvoriť v Hlohovci moderné kultúrno-vzdelávacie centrum, ktoré bude atraktívne pre školy, rodiny s deťmi aj širokú verejnosť. Župná Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika má v regióne dlhoročnú tradíciu a vďaka tejto investícii získa technologické vybavenie na úrovni 21. storočia," povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Dodal, že v súčasnosti prebieha prvá etapa rekonštrukcie, ktorá rieši vstupné priestory planetária, návštevnícke centrum a kultúrno-vzdelávacie zázemie.


Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci je v súčasnosti jediným zariadením Trnavského samosprávneho kraja, ktoré slúži na vzdelávanie verejnosti a osvetovú činnosť v oblasti prírodných vied. Vznikla ešte 1. januára 1972 s pôsobnosťou pre celý vtedajší Západoslovenský kraj.




Zdroj: SITA.sk - Zásadná modernizácia hvezdárne v Hlohovci bude pokračovať druhou etapou za milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.

