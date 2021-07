Zásah v Pezinku by sa podľa Kovaříka nemusel preverovať, ak by šéfka tímu inšpekcie postupovala podľa predpisov

NAKA podala trestné oznámenie

Zásah prerušil Kovařík

Postup bol preverený do 40 minút

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ak by vyšetrovateľka špeciálneho tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) postupovala podľa interných predpisov, nemusela sa preskúmavať zákonnosť zásahu. Uviedol to vo svojom stanovisku šéf policajtov Peter Kovařík , ktoré poskytol hovorca Prezídia Policajného zboru Kovařík dodal, že bolo potrebné preveriť nasadenie zásahovej jednotky v teréne, keďže o vykonávaní zadržiavacích úkonov nebol informovaný nikto z jej nadriadených.Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) podali 22. júla trestné oznámenie pre bleskový zásah mobilnej jednotky Úradu hraničnej polície (ÚHCP) zo Sobraniec, ktorý sa uskutočnil v stredu 21. júla v Pezinku.Podľa portálu televízie Joj noviny.sk pomáhali zasahujúci policajti zo Sobraniec inšpektorom rezortu vnútra pri vyšetrovaní údajných zmanipulovaných výpovedí svedkov v prípadoch Očistec Podľa Kovaříka je absolútne neprípustné, aby nasadenie takejto zásahovej jednotky schvaľoval funkcionár na najnižšej úrovni riadenia, ktorý na to nemá oprávnenie a vedúca špecializovaného tímu túto skutočnosť vedela. Z tohto dôvodu musel byť pohyb ozbrojenej jednotky v teréne okamžite preverený.„Vedúca špeciálneho tímu ÚIS navyše sama odvolala zásahovú jednotku vzhľadom na skutočnosť, že nemala vedomosť o tom, kde sa hľadané osoby v danej chvíli nachádzajú. Zásah bol prerušený mojím rozhodnutím po konzultácii s dočasne povereným riaditeľom ÚIS do času, kým neboli zistené všetky okolnosti vyžiadania a nasadenia zásahovej jednotky ÚHCP Sobrance,“ objasnil.Zároveň doplnil, že súčasne s rozhodnutím o prerušení zásahu bol vydaný pokyn, aby zásahová jednotka strážila v tom čase už zadržanú osobu a zostala pred objektami až do rozhodnutia o zákonnosti zásahu.Podľa jeho informácií bol celý postup preverený operatívne, do 40 minút. Prerušenie zásahu sa pritom týkalo iba činnosti zásahovej jednotky, nie činnosti tímu, inšpekcie a iných podporných jednotiek.