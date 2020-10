Zásielka antigénových testov na COVID-19 pre celoplošné testovanie dorazila na Slovensko (foto)

22.10.2020 - Testy určené na celoplošné testovanie občanov už sú na Slovensku. Ako informovalo ministerstvo dopravy a výstavby na sociálnych sieťach, zásielka antigénových testov na zistenie ochorenia COVID-19 z kórejského Soulu je na Slovensku.Lietadlo AN-124 pristálo na bratislavskom letisku v noci o 3:10 a zásielka dorazila v poriadku.Vojaci od štvrtkového rána preberajú materiál zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR, ktorý budú rozvážať na príslušné regionálne veliteľstvá a následne už priamo na testovacie miesta na Orave a v Bardejove. Vo svojom profile na sociálnej sieti to potvrdil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).Celkovo vojaci vyskladnili 187 200 sád testov, 40 800 rúšok, 14 096 respirátorov, 467 900 jednorázových a chirurgických rukavíc, 16 850 overalov, 2 350 štítov a okuliarov, 7 045 návlekov na obuv, 7 050 ochranných čiapok a kukiel, 710 emitných misiek.Vojaci tiež spolupracujú so samosprávami pri príprave pilotného testovania, ktoré sa uskutoční od 23. do 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Rezort obrany ocenil aj pomoc aj vo forme darov.„Napriklad v pripade zavodu na vyrobu papiera Mondi SCP v Ruzomberku, ktorý poskytol pre tento ucel hygienické vreckovky a kancelarsky papier,“ dodal Naď.







