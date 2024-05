Obvinenie v kauze únosu Vietnamca malo závažné formálne aj procesné chyby

Vedené konanie pre ten istý skutok

Únos z Nemecka do Vietnamu

30.5.2024 (SITA.sk) - Po preskúmaní uznesenia o vznesení obvinenia ôsmim Vietnamcom v kauze únosu ich krajana a spisového materiálu dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava zistil závažné formálne a procesné chyby v postupe vyšetrovateľa Policajného zboru Uvádza sa to v stanovisku, ktoré poskytla hovorkyňa krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová. Prokurátor podľa nej v tejto súvislosti zrušil predmetné uznesenie vyšetrovateľa z dôvodu jeho nezákonnosti a neopodstatnenosti.„Súčasne prikázal, aby vo veci konal vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby z dôvodu, že na tejto súčasti už je vedené konanie pre ten istý skutok," uviedla hovorkyňa.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vzniesol ešte v marci obvinenie ôsmim osobám, konkrétne občanom Vietnamskej socialistickej republiky v súvislosti s únosom ich krajana z Berlína do Vietnamu.Vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha podľa informácií nemeckých médií v lete 2017 pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie.Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Tam sa v tom čase nachádzala vietnamské delegácia, ktorá rokovala s vtedajším ministrom vnútra Robertom Kalińákom . Ten im tiež zapožičal vládny špeciál na let z Bratislavy do Moskvy.