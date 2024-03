Zaútočí Putin na krajiny NATO? Šéf Kremľa odhalil, aké plány má s Českom, Poľskom a pobaltskými štátmi 

Česi sa boja

NATO provokuje rozširovaním

28.3.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že Rusko neplánuje napadnúť krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy NATO ). Podľa neho je to „úplný nezmysel“.Vyjadril sa tak napriek početným varovaniam niektorých ruských predstaviteľov voči aliancii aj jeho vlastným vyjadreniam o jadrovej vojne, píše portál Politico.„To je úplný nezmysel, možnosti útoku na niektoré ďalšie krajiny, na Poľsko, pobaltské štáty, Česi sa boja. Je to len nezmysel,“ povedal Putin v stredu vojakom v Tverskej oblasti.Ako podľa prepisu prejavu, ktorý vo štvrtok zverejnil Kremeľ, povedal, Rusko „nemá žiadne agresívne úmysly voči týmto štátom“.Politico pripomína, že v týždňoch pred tým, ako Moskva spustila rozsiahlu inváziu ruské ministerstvo zahraničia a ďalší predstavitelia opakovanie popierali, že by Rusko plánovalo útok na svojho suseda.Putin tento týždeň tiež obvinil NATO, že provokuje Rusko rozširovaním sa smerom na východ.„Pohybovali sme sa smerom k hraniciam krajín, ktoré boli súčasťou bloku NATO? Nikoho sme sa nedotkli! Pohybovali sa smerom k nám," povedal.Rozširovanie NATO v ostatných desaťročiach Putin používa ako jednu z výhovoriek, ktorými ospravedlňuje vojnu na Ukrajine.