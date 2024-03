Korčok kritizoval predsedu parlamentu za let na míting, Pellegrini mu vytkol organizovanie protestov a označil ho za trápneho

Do parlamentu sa nedostal sám

Protesty na Slovensku

Nebude prezidentom konfliktu

28.3.2024 (SITA.sk) - Peter Pellegrini chce byť ľudový prezident, ale po Slovensku sa presúva lietadlom. Povedal to vo štvrtok prezidentský kandidát Ivan Korčok v televíznej diskusii na RTVS 24 a kritizoval to, že cestoval súkromným lietadlom na míting do Kráľovského Chlmca.Zároveň sa Pellegriniho spýtal, či vie, koľko stojí lístok na vlak. Pellegrini mu na to povedal, že je trápny.Peter Pellegrini si nemyslí, že by zneužíval svoj post predsedu parlamentu na to, aby si robil predvolebnú kampaň.„Ja som sa do parlamentu nedostal sám, mňa tam zvolili občania a ja si musím vykonávať prácu z pozície predsedu parlamentu," povedal.Korčok povedal, že pokračuje v kampani v regiónoch a chce byť nezávislým prezidentom, ktorý môže konať bez príkazov a spájať. Pellegrini na to reagoval, že si nemyslí, že sa dá spájať ľudí organizovaním protestov.„Je to podľa neho ešte väčšie rozpolčovanie spoločnosti,“ povedal Pellegrini. Dodal, že on osobne prešiel za posledné dva roky celé Slovensko trikrát.Jeho súper Korčok zdôraznil, že protesty neorganizuje, tie sú podľa neho preto, že ľudia si neželajú, aby Slovensko malo prezidenta, ktorý nebude len predĺženou rukou vlády.„Je tam strašne veľa ľudí, ktorí sú sklamaní z toho, čo ste urobili od volieb,“ uviedol. Podľa neho sa ľudia pýtajú, prečo Pellegrini uteká z koalície schovať sa na reprezentatívne miesto.Dodal, že určite nebude prezidentom konfliktu, ako to tvrdí Peter Pellegrini a podporili ho okrem rôznych regiónov aj politici naprieč politickým spektrom napriek tomu, čo mu je podsúvané.„Na svoju tézu pokoja ste nejako zabudli a vymenili ste ju za strach, nenávisť, a to, čo ľudí stále vedie na barikády,“ dodal.