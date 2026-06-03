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03. júna 2026
ZOO Bratislava otvorila zmodernizovaný pavilón šeliem, zvyšuje tak komfort zvierat aj návštevníkov – FOTO
Modernizáciou pavilónu sa však zveľaďovanie tejto časti ZOO nekončí. ZOO Bratislava otvára zmodernizovaný pavilón šeliem. ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - Modernizáciou pavilónu sa však zveľaďovanie tejto časti ZOO nekončí.
ZOO Bratislava otvára zmodernizovaný pavilón šeliem. Ako informovala hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, pavilón, ktorý bol postavený v roku 2006, teraz získal modernejšiu a funkčnejšiu podobu. "ZOO tak zvyšuje komfort zvierat, ale aj samotných návštevníkov," poznamenala. Rekonštrukcia sa dotkla interiéru aj vonkajších výbehov a plynule nadväzuje na obnovu okolitého areálu.
"Modernizácia priniesla desiatky zmien, vďaka ktorým je domov pre leopardy cejlónske, jaguáre americké a levy juhoafrické ohľaduplnejší k zvieratám a vizuálne atraktívnejší pre verejnosť," priblížila hovorkyňa. Súčasťou zmien je lepší bezbariérový prístup pre rodiny s kočíkmi či imobilných návštevníkov, ale aj nový dizajn interiéru, v rámci ktorého pribudol drevený obklad a moderné lavičky na oddych.
"Staré tabule nahradili nové infotabule a interaktívne edukatívne prvky, medzi ktorými nájdete napríklad verné napodobeniny lebiek šeliem," uviedla ďalej hovorkyňa. Rozprávač v podobe hlasu Roba Rotha predstaví jednotlivé druhy šeliem a vtiahne návštevníkov priamo do ich prirodzeného prostredia cez špeciálny smerový reproduktor.
"V okolí pavilónu sme zmenšili rozsah betónových plôch a nahradili ich bohatou výsadbou," dodala hovorkyňa. Pribudli aj masívne kvetináče a drevený obklad.
V rámci zlepšovania podmienok pre zvieratá prešli vonkajšie aj vnútorné priestory šeliem estetizáciou, vrátane vypieskovania pôvodných drevených obkladov. Do výbehov pribudla nová výsadba a pre šelmy nainštalovali nové komfortné ležadlá.
"Celý priestor dostal nové, pevnejšie presieťovanie. Vďaka úbytku betónu a doplneniu zelene sa v celom areáli pavilónu výrazne zlepšila mikroklíma, čo ocenia zvieratá najmä počas horúcich letných dní," doplnila Dzurdzíková.
Modernizáciou pavilónu sa však zveľaďovanie tejto časti ZOO nekončí. "V plnom prúde je aj kompletná rekonštrukcia detského ihriska pri Zooshope, ktoré sa nachádza priamo oproti pavilónu šeliem," poznamenala hovorkyňa. Vypúšťaná voda z bazéna vo výbehu leoparda zároveň bude využívaná v dažďovej záhrade, ktorá pomáha zadržiavať vodu v krajine a zlepší mikroklímu na ihrisku.
Zdroj: SITA.sk - ZOO Bratislava otvorila zmodernizovaný pavilón šeliem, zvyšuje tak komfort zvierat aj návštevníkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
ZOO Bratislava otvára zmodernizovaný pavilón šeliem. Ako informovala hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, pavilón, ktorý bol postavený v roku 2006, teraz získal modernejšiu a funkčnejšiu podobu. "ZOO tak zvyšuje komfort zvierat, ale aj samotných návštevníkov," poznamenala. Rekonštrukcia sa dotkla interiéru aj vonkajších výbehov a plynule nadväzuje na obnovu okolitého areálu.
"Modernizácia priniesla desiatky zmien, vďaka ktorým je domov pre leopardy cejlónske, jaguáre americké a levy juhoafrické ohľaduplnejší k zvieratám a vizuálne atraktívnejší pre verejnosť," priblížila hovorkyňa. Súčasťou zmien je lepší bezbariérový prístup pre rodiny s kočíkmi či imobilných návštevníkov, ale aj nový dizajn interiéru, v rámci ktorého pribudol drevený obklad a moderné lavičky na oddych.
Infotabule a interaktívne edukatívne prvky
"Staré tabule nahradili nové infotabule a interaktívne edukatívne prvky, medzi ktorými nájdete napríklad verné napodobeniny lebiek šeliem," uviedla ďalej hovorkyňa. Rozprávač v podobe hlasu Roba Rotha predstaví jednotlivé druhy šeliem a vtiahne návštevníkov priamo do ich prirodzeného prostredia cez špeciálny smerový reproduktor.
"V okolí pavilónu sme zmenšili rozsah betónových plôch a nahradili ich bohatou výsadbou," dodala hovorkyňa. Pribudli aj masívne kvetináče a drevený obklad.
Rekonštrukciou prechádza aj detské ihrisko
V rámci zlepšovania podmienok pre zvieratá prešli vonkajšie aj vnútorné priestory šeliem estetizáciou, vrátane vypieskovania pôvodných drevených obkladov. Do výbehov pribudla nová výsadba a pre šelmy nainštalovali nové komfortné ležadlá.
"Celý priestor dostal nové, pevnejšie presieťovanie. Vďaka úbytku betónu a doplneniu zelene sa v celom areáli pavilónu výrazne zlepšila mikroklíma, čo ocenia zvieratá najmä počas horúcich letných dní," doplnila Dzurdzíková.
Modernizáciou pavilónu sa však zveľaďovanie tejto časti ZOO nekončí. "V plnom prúde je aj kompletná rekonštrukcia detského ihriska pri Zooshope, ktoré sa nachádza priamo oproti pavilónu šeliem," poznamenala hovorkyňa. Vypúšťaná voda z bazéna vo výbehu leoparda zároveň bude využívaná v dažďovej záhrade, ktorá pomáha zadržiavať vodu v krajine a zlepší mikroklímu na ihrisku.
Zdroj: SITA.sk - ZOO Bratislava otvorila zmodernizovaný pavilón šeliem, zvyšuje tak komfort zvierat aj návštevníkov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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