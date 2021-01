Zdeno Chára začal víťazne svoju 23. sezónu v NHL a prvú vo Washingtone (video)

Chára nazbieral aj dva plusové body





Pánikov 470. zápas v základnej časti

15.1.2021 (Webnoviny.sk) - Premiérový súťažný zápas Zdena Cháru v drese Washingtonu mal víťaznú príchuť. Capitals zvíťazili na ľade Buffala Sabres 6:4 (2:1, 2:1, 2:0) a slovenský obor na korčuliach rozhodne nebol do počtu.Chára odohral 20:16 min, čo bola tretia najvyššia porcia minút z celého tímu Washingtonu. Okrem jednej strely na bránku a jedného "hitu" si pripísal aj dva plusové body.Čoskoro 44-ročný obranca začal svoju 23. sezónu v prestížnej zámorskej profilige a 1554. zápasom v základnej časti sa dostal na úroveň Kanaďana Jaroma Iginlu na štrnástej priečke historického poradia dlhovekosti.Víťazný debut v novom pôsobisku má za sebou aj tréner Washingtonu Peter Laviolette . Víťaz Stanleyho pohára z roku 2006 s Carolinou si pripísal 638. víťazstvo v kariére. Viac ich má na konte z rodených Američanov medzi trénermi iba John Tortorella (655).K úvodnému triumfu v sezóne najviac prispel krídelník prvého útoku T.J. Oshie , ktorý strelil gól a pridal aj dve asistencie. Dve prihrávky na gól svietia aj pri mene Alexandra Ovečkina . Dlhoročný kapitán tímu z hlavného mesta USA sa dostal na 1280 bodov v profilige a už len bod ho delí od 35. miesta historických tabuliek, ktoré patrí bývalému kapitánovi Detroitu Alexovi Delvecchiovi."Som rád, že sme vyhrali tento zápas. Nie kvôli sebe, ale pre hráčov. Začíname spoločne novú sezónu a aj novú kapitolu a verím, že si to spolu budeme užívať," uviedol Peter Laviolette, cituje ho portál TSN. "Prišiel sem, aby nás správne nasmeroval a vlial nám novú motiváciu. Myslím si, že sme zareagovali ako tím veľmi dobre," komentoval T.J. Oshie, prvá hviezda zápasu.Chára nebol spomedzi Slovákov na ľade osamotený. V prvom zápase svojej druhej sezóny v drese Washingtonu nastúpil útočník Richard Pánik . Počas vyše 11 minút sa prezentoval dvomi strelami na bránku a jedným bodyčekom. Bol to jeho 470. zápas v rámci tzv. regular season v NHL a šesťdesiaty v tíme Capitals. Dosiaľ má v tomto pôsobisku na konte 9 gólov a 13 asistencií. Prvá odveta novej sezóny medzi Buffalom a Washingtonom je na programe už v piatok v noci opäť v KeyBank Center v Buffale.