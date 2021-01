Štefan Svitko obsadil na Rely Dakar 2021 ôsme miesto v celkovej klasifikácii.

Svitko finišoval v piatok v záverečnej 12. etape z Janbu do Džiddy s dĺžkou 202 km na 17. priečke so stratou 17:55 min na prvého Brabeca. Benavidesovi stačilo neurobiť vážnu chybu, do cieľa napokon prišiel na druhom mieste s mankom 2:17 minúty na víťaza, čo mu stačilo na celkový triumf.

Svitko sa pri svojej dvanástej účasti na Rely Dakar piatykrát umiestnil v top 10. Najlepší výsledok dosiahol v roku 2016, keď v celkovom poradí skončil na druhom mieste. Štyrikrát preteky nedokončil, vlani bol jedenásty. (tasr)

Rely Dakar – 12. etapa (Janbu – Džidda, 202 km)

motocykle: 1. Ricky Brabec (USA/Honda) 2:17:02 h, 2. Kevin Benavides (Arg./Honda) + 2:17 min, 3. Matthias Walkner (Rak./KTM) + 4:13, 4. Skyler Howes (USA/KTM) + 5:49, 5. Daniel Sanders (Aus./KTM) + 7:11, 6. Martin Michek (ČR/KTM) + 9:05… 17. Štefan SVITKO (SR/KTM-Slovnaft Rally Team) + 17:55

celkové poradie: 1. Benavides 47:18:14 h, 2. Brabec + 4:56 min, 3. Sam Sunderland (V. Brit./KTM) + 15:57, 4. Sanders + 38:52, 5. Howes + 52:33, 6. Lorenzo Santolino (Šp./Sherco) + 58:30… 8. SVITKO 1:43:07 h