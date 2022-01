Opoziční politici podľa Hegera neustále šíria lži o dohode s USA. Neverte falošným spasiteľom, odkazuje Slovákom

Bezpečnosť Európy musíme ochrániť spoločne

Slovensko musí správať ako spojenec

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2022 - Niektorí slovenskí opoziční politici neustále šíria lži o obrannej dohode so Spojenými štátmi americkými. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že zatiaľ, čo celý svet s obavami sleduje vývoj na Ukrajine, tak na Slovensku dezinformačné sily vytvárajú imaginárneho nepriateľa a strašia občanov hrozbami, ktoré neexistujú. Konšpirácie pritom podľa premiéra ohrozujú bezpečnosť Slovenska.„Treba pomenovať veci jasne a bez emócií. Situácia na východnej hranici Ukrajiny je vážna a vypätá. Ale nezapríčinila ju Ukrajina a ani žiaden členský štát NATO. Nikto z nás neohrozuje Rusko, nikto z nás nemá žiadne územné požiadavky voči Rusku. My chceme žiť v mieri. Naopak, bolo to Rusko, ktoré vojensky obsadilo polostrov Krym,“ napísal Heger.Zdôraznil, že stále je priestor na dialóg a rokovania, ktoré môžu situáciu na hraniciach Ukrajiny zvrátiť.„Musíme sa spoločnými silami zasadiť za to, aby sme ochránili bezpečnosť Európy a aby nebolo porušené medzinárodné právo a suverenita žiadneho štátu. To však nedosiahneme bez vzájomnej podpory a jednoty,“ pokračoval premiér.Postoj Slovenska je podľa Hegera v tejto situácii veľmi dôležitý a ako štát susediaci s Ukrajinou nesie veľkú zodpovednosť. Zdôraznil, že sa Slovensko musí správať ako spojenec, inak zostane bez spojencov.„Vážení občania, neverte falošným spasiteľom. Ich cieľom nie je vaša bezpečnosť ani život v pokoji a prosperite. Je za tým len bezohľadné získavanie politických bodov, a to aj za cenu ohrozenia našej krajiny,“ uzavrel Eduard Heger.