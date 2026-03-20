 24hod.sk    Z domova

20. marca 2026

Združenie SK8 ocenilo osem osobností za príspevok k rozvoju regiónov Slovenska


viskupic 676x451 20.3.2026 (SITA.sk) - Združenie samosprávnych krajov SK8 udelilo ocenenia Cena regiónov za rok 2025 osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju regiónov na Slovensku. Tretí ročník slávnostného galavečera sa konal vo štvrtok v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Ocenenia odovzdali v ôsmich kategóriách vrátane vzdelávania, kultúry, športu, zdravotníctva či v sociálnej oblasti. Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos získal zakladateľ automatizačnej spoločnosti MTS Krivá Juraj Habovštiak za premenu oravskej firmy na slovenského technologického lídra.



Tisíce dôležitých príbehov


„Naša spoločnosť potrebuje pozitívne vzory. Oceňovanie ľudí, ktorí pracujú pre svoje komunity, nám pripomína, že Slovensko stojí na tisícoch malých, ale mimoriadne dôležitých príbehoch odhodlania. Zodpovednosti a občianskej angažovanosti,“ uviedol predseda SK8 Jozef Viskupič.



V kategórii kultúra ocenili Martina Korčoka za prínos k historickej pamäti a budovanie múzea holokaustu v Seredi. Cenu za vzdelávanie získal Pavel Fiľo za vznik centra moderného včelárstva na Horehroní. V oblasti športu ocenili olympijského víťaza Mateja Tótha za projekt športovej akadémie. Ocenenie za zdravotníctvo si prevzal Roman Sokol za kampaň na podporu prevencie rakoviny prostaty.



Galavečer odvysielajú v televízii


Cenu za férové podnikanie získal Tibor Vargapál za podporu biodiverzity v rodinnom včelárstve. V kategórii sociálne veci uspela Iveta Mišová za integračný sociálny podnik pre ľudí s mentálnym postihnutím. V oblasti rozvoja občianskej spoločnosti ocenili Martin Mekela za zapájanie rómskej komunity do spoločenského života na východnom Slovensku v rámci centra Savore Sigord neďaleko Prešova.

Ocenenie Cena regiónov udeľuje SK8 s cieľom vyzdvihnúť jednotlivcov, ktorí svojou prácou a aktivitami prispievajú k rozvoju regiónov a zlepšeniu kvality života v nich. Galavečer bude odvysielaný 28. marca na Dvojke a dostupný aj v archíve Slovenskej televízie a rozhlasu.




Zdroj: SITA.sk - Združenie SK8 ocenilo osem osobností za príspevok k rozvoju regiónov Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Nezamestnanosť vo februári prekvapila, ohlásené prepúšťania ju však môžu opäť zvýšiť, myslí si analytik
<< predchádzajúci článok
Polícia upozorňuje na podvody zneužívajúce tváre osobností šoubiznisu, ktoré lákajú na kryptomeny

