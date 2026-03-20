|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 21.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blahoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. marca 2026
Nezamestnanosť vo februári prekvapila, ohlásené prepúšťania ju však môžu opäť zvýšiť, myslí si analytik
Nezamestnanosť vo februári príjemne prekvapila, trh práce sa však zásadnejšie nezlepšil, môže ísť preto skôr o krátku odchýlku než o začiatok dlhodobého trendu. Ohlásené hromadné prepúšťania môžu ...
Zdieľať
20.3.2026 (SITA.sk) - Nezamestnanosť vo februári príjemne prekvapila, trh práce sa však zásadnejšie nezlepšil, môže ísť preto skôr o krátku odchýlku než o začiatok dlhodobého trendu. Ohlásené hromadné prepúšťania môžu viesť k nárastu miery nezamestnanosti, pričom môže mať aj dlhodobejší charakter. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v súvislosti s februárovým poklesom nezamestnanosti na Slovensku. Ministerstvo práce vo štvrtok ohlásilo, že nezamestnanosť vo februári klesla na 4,16 %, podľa rezortu išlo o najprudší pokles za posledných päť rokov.
„Nezamestnanosť vo februári príjemne prekvapila, avšak trh práce sa zásadnejšie nezlepšil a najskôr nejde o začiatok dlhotrvajúceho priaznivého trendu, ale skôr len o krátku odchýlku v niekoľko mesiacov prítomnom negatívnom trende. Gro masívneho poklesu disponibilnej nezamestnanosti ide na vrub korekcie januárového prudkého nárastu, ktorý bol spôsobený výpadkom aktivačných prác. Ukázalo sa, že išlo len o technický krátkodobý výpadok medzi obdobiami financujúcich projektov,“ zhodnotil Koršňák.
Podľa analytika po očistení o efekt aktivačných prác a očistení sezóny, nezamestnanosť síce pokračovala v rastúcom trende, jej nárast bol však najnižší od leta, kedy sa jej rast prechodne zastavil. Pripomenul však, že ide skôr o prechodné spomalenie.
„Viaceré už ohlásené prepúšťania počas jari pravdepodobne opätovne dočasne zrýchlia tempo rastu miery nezamestnanosti. Keďže noví nezamestnaní by mali vo väčšej miere pribúdať v regiónoch s nedostatkom pracovnej sily a veľkou zásobou neobsadených voľných pracovných miest, časť efektu sa ale najskôr preleje od nezamestnanosti do poklesu voľných pracovných miest. Časť prepustených i v týchto regiónoch však prechodne (radovo v týždňoch) môže navýšiť i štatistiky nezamestnanosti,“ priblížil Koršňák.
Podobne to vidí aj analytik Národnej banky Slovenska (NBS) Michal Doliak. „Vo februári počet ľudí bez práce po desiatich mesiacoch mierne klesol a rast miery nezamestnanosti sa zastavil. Nedávno oznámené hromadné prepúšťania však môžu v nasledujúcich mesiacoch ovplyvniť ďalší vývoj, takže zlepšenie na trhu práce zatiaľ zostáva opatrné,“ uviedol.
Doplnil, že určité zlepšenie na trhu práce naznačovali už údaje Sociálnej poisťovne o rastúcej zamestnanosti zo začiatku roka. Vo februárových štatistikách úradov práce sa to podľa Doliaka prejavilo nielen miernym poklesom počtu nezamestnaných, ale aj príchodom viac než dvoch tisícok nových pracujúcich cudzincov, čo je najviac za tri mesiace.
„Súčasne však niekoľko zamestnávateľov ohlásilo ukončenie svojich aktivít na Slovensku, čo by sa malo prejaviť na číslach nezamestnanosti v najbližších mesiacoch. Z tohto dôvodu predpokladáme, že súčasné zlepšenie môže mať skôr krátkodobý charakter,“ podotkol Doliak.
K spomaleniu rastu nezamestnanosti podľa Koršňáka vo februári prispel najmä spomalený prítok nových nezamestnaných do evidencie úradov práce. Pripomenul, že počet novoregistrovaných nezamestnaných medziročne klesol o 6,1 %, ešte výraznejší pokles (7 %) zaznamenal po sezónnom očistení v porovnaní s priemerom predchádzajúcich 12 mesiacov.
„Na druhej strane, ani február nezastavil nepriaznivý trend na opačnej strane bilancie - i naďalej klesá schopnosť domácej ekonomiky absorbovať nezamestnaných. Počet uchádzačov o prácu registrovaných na úradoch práce, ktorí si v priebehu mesiaca našli prácu, bol medziročne nižší o 2,3%, resp. o 3% nižší ako v priemere v posledných 12 mesiacoch po očistení o sezónu. Tohtoročný február bol z pohľadu absorpcie nezamestnaných trhom práce dokonca druhý najslabším mesiacom za posledného 2,5 roka,“ priblížil Koršňák.
Analytik doplnil, že štatistiky na prelome rokov i naďalej ukazujú na dvojrýchlostný charakter domáceho trhu práce. „Ako celok ostáva domáci trh práce stále relatívne napätý, čo by malo i v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať prípadný nárast miery nezamestnanosti, prevažne na úkor voľných pracovných miest v ekonomike. V dôsledku štrukturálnych nerovnováh (regionálnych i kvalifikačných) masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch bude i naďalej viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti, pričom časť tohto nárastu by mohla mať i dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá,“ uviedol.
Nerovnováha na trhu práce sa podľa neho pravdepodobne nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch. Naopak, starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie ju bude ďalej zvýrazňovať.
„Na druhej strane, konflikt na Blízkom východe, najmä v scenári dlhotrvajúceho konfliktu, ďalej oslabí ekonomický rast a s miernym odstupom môže v druhej polovici roka, resp. na prelome rokov vyvolať ďalšiu silnú vlnu prepúšťaní,“ uzavrel Koršňák.
Zdroj: SITA.sk - Nezamestnanosť vo februári prekvapila, ohlásené prepúšťania ju však môžu opäť zvýšiť, myslí si analytik © SITA Všetky práva vyhradené.
