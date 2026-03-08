Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.3.2026
 Meniny má Alan, Alana
 24hod.sk    Z domova

08. marca 2026

KDH uznesením odmietlo spoluprácu so súčasnou koalíciou, po voľbách chce vymeniť Ficovu vládu – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mier na Ukrajine Opozícia Premiér Slovenskej republiky

Kresťanskodemokratické hnutie na svojom sneme prijatým uznesením potvrdilo, že po najbližších parlamentných voľbách ...



67b09b50a029d795907634 676x488 8.3.2026 (SITA.sk) -


Kresťanskodemokratické hnutie na svojom sneme prijatým uznesením potvrdilo, že po najbližších parlamentných voľbách nepôjde do vlády so stranami súčasnej vládnej koalície Smer-SSD, Hlas-SD a SNS. KDH tiež deklarovalo, že je pripravené vymeniť vládu Roberta Fica.

Kritika vládnej politiky


Podľa delegátov sobotného snemu súčasná vládna politika znižuje životnú úroveň ľudí, zaťažuje budúce generácie a zároveň nedokáže dostatočne chrániť občanov ani ich majetok pred kriminalitou a podvodmi. KDH zároveň odmieta politiku, ktorá oslabuje demokratické inštitúcie, zneužíva moc a spochybňuje hodnoty Novembra 1989 – slobodu, demokraciu a právny štát.

Kresťanskí demokrati zdôraznili, že prosperita Slovenska sa musí opierať o silnú ekonomiku, podporu rodín a rozvoj regiónov. KDH preto pripraví do volieb „najsilnejší ekonomický a prorodinný program“ a bude presadzovať väčšie právomoci a stabilné financovanie pre regióny, ako aj presun významnej časti riadenia eurofondov priamo na regionálnu úroveň.

Snem doplnil vedenie hnutia


Snem sa venoval aj zahraničnopolitickým otázkam. Delegáti podľa komunikačného odboru KDH zdôraznili, že Slovensko musí byť dôveryhodnou súčasťou Európskej únie a spolupracovať so svojimi prirodzenými spojencami v euroatlantickom priestore. KDH podporuje spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine, potrestanie vojnových zločinov a diplomatické riešenia konfliktov vo svete.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Snem zároveň doplnil vedenie hnutia. Za podpredsedov KDH boli zvolení poslanci NR SR Ján Horecký a Peter Stachura. Za členov predsedníctva KDH boli zvolení lekárka Andrea Baníková a vicežupan Trnavského samosprávneho kraja, Rastislav Mráz.

KDH sa chce aj naďalej profilovať ako jasná prorodinná a demokratická alternatíva súčasnej vlády, ktorá bude presadzovať silnú ekonomiku, podporu rodín, konkurencieschopné podnikateľské prostredie a rozvoj regiónov Slovenska.


Zdroj: SITA.sk - KDH uznesením odmietlo spoluprácu so súčasnou koalíciou, po voľbách chce vymeniť Ficovu vládu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

