Nedeľa 8.3.2026
Meniny má Alan, Alana
Denník - Správy
08. marca 2026
KDH uznesením odmietlo spoluprácu so súčasnou koalíciou, po voľbách chce vymeniť Ficovu vládu – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mier na Ukrajine Opozícia Premiér Slovenskej republiky
Kresťanskodemokratické hnutie na svojom sneme prijatým uznesením potvrdilo, že po najbližších parlamentných voľbách ...
8.3.2026 (SITA.sk) -
Kresťanskodemokratické hnutie na svojom sneme prijatým uznesením potvrdilo, že po najbližších parlamentných voľbách nepôjde do vlády so stranami súčasnej vládnej koalície Smer-SSD, Hlas-SD a SNS. KDH tiež deklarovalo, že je pripravené vymeniť vládu Roberta Fica.
Podľa delegátov sobotného snemu súčasná vládna politika znižuje životnú úroveň ľudí, zaťažuje budúce generácie a zároveň nedokáže dostatočne chrániť občanov ani ich majetok pred kriminalitou a podvodmi. KDH zároveň odmieta politiku, ktorá oslabuje demokratické inštitúcie, zneužíva moc a spochybňuje hodnoty Novembra 1989 – slobodu, demokraciu a právny štát.
Kresťanskí demokrati zdôraznili, že prosperita Slovenska sa musí opierať o silnú ekonomiku, podporu rodín a rozvoj regiónov. KDH preto pripraví do volieb „najsilnejší ekonomický a prorodinný program“ a bude presadzovať väčšie právomoci a stabilné financovanie pre regióny, ako aj presun významnej časti riadenia eurofondov priamo na regionálnu úroveň.
Snem sa venoval aj zahraničnopolitickým otázkam. Delegáti podľa komunikačného odboru KDH zdôraznili, že Slovensko musí byť dôveryhodnou súčasťou Európskej únie a spolupracovať so svojimi prirodzenými spojencami v euroatlantickom priestore. KDH podporuje spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine, potrestanie vojnových zločinov a diplomatické riešenia konfliktov vo svete.
Snem zároveň doplnil vedenie hnutia. Za podpredsedov KDH boli zvolení poslanci NR SR Ján Horecký a Peter Stachura. Za členov predsedníctva KDH boli zvolení lekárka Andrea Baníková a vicežupan Trnavského samosprávneho kraja, Rastislav Mráz.
KDH sa chce aj naďalej profilovať ako jasná prorodinná a demokratická alternatíva súčasnej vlády, ktorá bude presadzovať silnú ekonomiku, podporu rodín, konkurencieschopné podnikateľské prostredie a rozvoj regiónov Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - KDH uznesením odmietlo spoluprácu so súčasnou koalíciou, po voľbách chce vymeniť Ficovu vládu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
