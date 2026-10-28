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28. októbra 2026
Zelenskyj nechce, aby sa stretnutie Putina, Trumpa a Siho zmenilo na novú Jaltu
Na Jaltskej konferencii v roku 1945 lídri Sovietskeho zväzu, USA a Veľkej Británie rozhodovali o povojnovom usporiadaní Európy a rozdelení sfér vplyvu. Ukrajinský prezident
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28.10.2026 (SITA.sk) - Na Jaltskej konferencii v roku 1945 lídri Sovietskeho zväzu, USA a Veľkej Británie rozhodovali o povojnovom usporiadaní Európy a rozdelení sfér vplyvu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu v súvislosti s pripravovanými rokovaniami medzi lídrami Ruska, Spojených štátov a Číny varoval pred možným vytvorením nových sfér vplyvu medzi veľmocami.
„Naozaj nechceme, aby sa to zmenilo na ,Jaltu 2, 3 alebo 4', teda na nové rozdelenie sfér vplyvu,“ povedal Zelenskyj novinárom. Narážal pritom na konferenciu na Jalte z roku 1945, na ktorej lídri Sovietskeho zväzu, USA a Veľkej Británie rozhodovali o povojnovom usporiadaní Európy.
Kremeľ už skôr oznámil, že pripravuje stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom počas samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa uskutoční budúci mesiac. „Dnes ešte nie je jasne definované, o čom by mohli Čína, Rusko a Spojené štáty rokovať,“ povedal Zelenskyj.
Podľa ukrajinského prezidenta sa Rusko už roky snaží dosiahnuť komplexnú dohodu s Washingtonom o bezpečnostnom usporiadaní Európy vrátane zastavenia ďalšieho rozširovania Severoatlantickej aliancie (NATO) smerom k ruským hraniciam.
„Rusko chce toto stretnutie viac než ktokoľvek iný,“ uviedol Zelenskyj a varoval pred tým, aby Moskva získala „ďalšiu významnú diplomatickú výhodu“.
Jeho vyjadrenia zazneli pred avizovanými novembrovými rokovaniami medzi Ruskom, Ukrajinou a americkými vyslancami v Spojených arabských emirátoch. Kyjev by podľa Zelenského chcel, aby sa toto stretnutie uskutočnilo ešte pred prípadným rusko-americko-čínskym samitom.
Zelenskyj zároveň vyzval Spojené štáty na zvýšenie dodávok rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Podľa jeho slov Ukrajina tento rok dostávala 12 rakiet mesačne, pričom Rusko proti nej každý mesiac odpáli približne 150 balistických rakiet.
Kyjev sa tiež snaží dosiahnuť dohodu o zastavení útokov na energetickú infraštruktúru pred zimou a prímerie v Čiernom mori na ochranu vývozu obilia. Rusko však doteraz odmietalo myšlienku čiastkových prímerí pred uzavretím konečnej mierovej dohody.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj nechce, aby sa stretnutie Putina, Trumpa a Siho zmenilo na novú Jaltu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu v súvislosti s pripravovanými rokovaniami medzi lídrami Ruska, Spojených štátov a Číny varoval pred možným vytvorením nových sfér vplyvu medzi veľmocami.
„Naozaj nechceme, aby sa to zmenilo na ,Jaltu 2, 3 alebo 4', teda na nové rozdelenie sfér vplyvu,“ povedal Zelenskyj novinárom. Narážal pritom na konferenciu na Jalte z roku 1945, na ktorej lídri Sovietskeho zväzu, USA a Veľkej Británie rozhodovali o povojnovom usporiadaní Európy.
Diplomatická výhoda pre Moskvu
Kremeľ už skôr oznámil, že pripravuje stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom počas samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa uskutoční budúci mesiac. „Dnes ešte nie je jasne definované, o čom by mohli Čína, Rusko a Spojené štáty rokovať,“ povedal Zelenskyj.
Podľa ukrajinského prezidenta sa Rusko už roky snaží dosiahnuť komplexnú dohodu s Washingtonom o bezpečnostnom usporiadaní Európy vrátane zastavenia ďalšieho rozširovania Severoatlantickej aliancie (NATO) smerom k ruským hraniciam.
„Rusko chce toto stretnutie viac než ktokoľvek iný,“ uviedol Zelenskyj a varoval pred tým, aby Moskva získala „ďalšiu významnú diplomatickú výhodu“.
Viac Patriotov aj energetické prímerie
Jeho vyjadrenia zazneli pred avizovanými novembrovými rokovaniami medzi Ruskom, Ukrajinou a americkými vyslancami v Spojených arabských emirátoch. Kyjev by podľa Zelenského chcel, aby sa toto stretnutie uskutočnilo ešte pred prípadným rusko-americko-čínskym samitom.
Zelenskyj zároveň vyzval Spojené štáty na zvýšenie dodávok rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Podľa jeho slov Ukrajina tento rok dostávala 12 rakiet mesačne, pričom Rusko proti nej každý mesiac odpáli približne 150 balistických rakiet.
Kyjev sa tiež snaží dosiahnuť dohodu o zastavení útokov na energetickú infraštruktúru pred zimou a prímerie v Čiernom mori na ochranu vývozu obilia. Rusko však doteraz odmietalo myšlienku čiastkových prímerí pred uzavretím konečnej mierovej dohody.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj nechce, aby sa stretnutie Putina, Trumpa a Siho zmenilo na novú Jaltu © SITA Všetky práva vyhradené.
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