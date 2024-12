Zelenskyj potvrdil druhú dodávku dánskych stíhačiek F-16

Ruské smrteľné útoky

7.12.2024 (SITA.sk) - Dánsko dodalo Ukrajine druhú dodávku stíhačiek F-16. Na platforme Telegram to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , pričom pri tejto príležitosti pochválil Dánsko a posťažoval sa na nedostatok oddanosti ostatných spojencov.„Prvá séria lietadiel poskytnutých Dánmi už zostreľuje ruské rakety: zachraňuje našich ľudí a našu infraštruktúru. Teraz je náš vzdušný štít ešte viac posilnený,“ vyjadril sa ukrajinský prezident s tým, že „ak by boli všetci partneri takí odhodlaní, boli by sme schopní znemožniť ruský teror“.Zelenskyj spomenul aj nedávne ruské smrteľné útoky v Záporožskej oblasti a Kryvom Rihu. V tejto súvislosti povedal, že ruský vodca Vladimir Putin nechce naozajstný mier a „len hľadá schopnosť zaobchádzať s akoukoľvek krajinou týmto spôsobom, pomocou bômb, rakiet a všetkých ostatných foriem násilia“.Ukrajinský prezident v sobotu cestuje do Francúzska, kde sa zúčastní na znovuotvorení parížskej katedrály Notre-Dame. V Paríži by sa mal stretnúť s ďalšími svetovými lídrami vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Do francúzskej metropoly by mal prísť aj novozvolený americký prezident Donald Trump , ale nie je známe, či sa stretne aj so Zelenským.