Fico obhajuje svoj zámer ísť na oslavy do Moskvy, podľa neho sloboda prišla z východu

Odkiaľ došla sloboda?

Nemá riešenie

7.12.2024 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) v sobotu v relácii STVR Sobotné dialógy obhajoval svoj zámer ísť do Moskvy v máji 2025 na 80. výročie konca druhej svetovej vojny. Ako povedal, pokladá to za prejav úcty a rešpektu k tomu, čo sa udialo pred 80 rokmi.„Odkiaľ došla sloboda na Slovensku? Veď prišla preukázateľne z východu a všetky národy, ktoré tvorili Červenú armádu, neskutočne trpeli,“ vyhlásil.Na otázku moderátora, aký tým vysiela signál smerom do zahraničia, odpovedal: „Posielam signál, že si uvedomujem, kto zohral rozhodujúcu úlohu v druhej svetovej vojne. Bez bývalého Sovietskeho zväzu by nikdy nebol Hitler porazený“.Čo sa týka rusko-ukrajinského vojenského konfliktu, premiér je presvedčený, že nemá vojenské riešenie.„Celý problém je, že Rusko vojensky vyhráva a Ukrajina nikdy vojensky nevyhrá túto vojnu,“ povedal Fico s dodatkom, že verbovanie 18-ročných ukrajinských mladíkov nie je žiadnym riešením. Jeho prognóza na rok 2025 je, že pre Ukrajinu sa chystá „jeden pekný Mníchov“.Rusko si podľa neho udrží si územia, ktoré momentálne kontroluje – Luhansk, Doneck aj Krym – a budú sa hľadať nejaké záruky pre Ukrajinu. „Ale pre Ukrajinu to bude mimoriadne bolestivé,“ myslí si premiér.