Zelenskyj pýta od spojencov tanky, a nie päť či 10. Rusko sa pripravuje na ďalšiu vlnu agresie (video)

25.1.2023 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že Rusko sa pripravuje na ďalšiu vlnu agresie a zvyšuje tlak na Bachmut, Vuhledar a na ďalších frontoch. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.„Rusko sa so silami, ktoré dokáže zmobilizovať, pripravuje na novú vlnu agresie. Okupanti už teraz zvyšujú tlak na Bachmut, Vuhledar a ďalšie fronty a chcú zvýšiť tlak vo väčšom rozsahu. V snahe nepriznať chybu svojej agresie, chcú ruskí vodcovia hodiť do boja viac svojich ľudí a vybavenia,“ skonštatoval Zelenskyj v pravidelnom príhovore.Prezident zároveň poznamenal, že slobodný svet musí posilniť spoluprácu, aby čo najviac ako je to možné zabránil ďalším ruským zločinom. Prioritou je pritom v tejto chvíli podľa neho rýchlosť implementácie všetkých dohôd, ktoré Ukrajina uzavrela s partnermi.Zdôraznil tiež, že Ukrajina potrebuje najmä moderné tanky a „nie je to o piatich alebo desiatich alebo pätnástich tankoch. Potreba je väčšia“.