Zelenskyj: Ruské tvrdenia o nasadení laserov svedčia o krachu invázie

Rusko v stredu vyhlásilo, že nasadilo na Ukrajine sofistikované laserové zbrane, ktoré sa používajú na likvidáciu dronov. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského takéto vyhlásenia svedčia o "úplnom krachu invázie", ktorý núti Moskvu k tvrdeniam o nasadení nových "zázračných" zbraní.





TASR tieto informácie prevzala zo stanice BBC, denník The Guardian a agentúry Reuters."Vidíme, že v treťom mesiaci totálnej vojny sa Rusko snaží násť svoju 'zázračnú zbraň'. Vraj laser. To jasne naznačuje úplný krach invázie," povedal Zelenskyj v noci na štvrtok vo svojom pravidelnom večernom videopríhovore k národu.Prirovnal pritom počínanie Kremľa k propagande hitlerovského Nemecka, ktorá v posledných rokoch druhej svetovej vojny sľubovala tzv. "wunderwaffe". Malo ísť o zázračnú superzbraň, ktorá by náhle zvrátila nepriaznivý vývoj vojny v prospech nacistov.O údajnom nasadení vysokovýkonných laserových zbraňových systémov na Ukrajine hovoril na stredajšej tlačovej konferencii v Mokve ruský vicepremiér Jurij Borisov, ktorý má na starosti ruský vojensko-priemyselný komplex.Podľa jeho slov sa počas bojov na Ukrajine využívajú aj "prvé prototypy" novej generácie laserových zbraní s označením Zadira, ktoré sú schopné spáliť a zneškodniť nepriateľské drony. Agentúra Reuters uvádza, že o tomto type zbrane nie sú verejne známe takmer nijaké informácie.Zelenskyj vo svojom príhovore dal ruské tvrdenia o nasadení laserov do súvisu s tým, že Moskva už na Ukrajine vystrieľala väčšinu svojho arzenálu rakiet, ktoré jej už začínajú dochádzať.Podľa neho už Rusi na Ukrajine od začiatku invázie vystrelili viac než 2000 rakiet. Väčšina z nich bola pritom použitá na ničenie civilnej infraštruktúry a ruská armáda tým nedosiahla žiaden zo svojich strategických cieľov, uviedol Zelenskyj.Šéf Kremľa Putin však naďalej trvá na tom, že ruská "špeciálna vojenská operácia" ide podľa plánu a dosahuje stanovené ciele.