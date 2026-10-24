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24. októbra 2026
Zelenskyj si vystrelil z Trumpovho vyslanca, ktorý označil Putina za humanistu: „Ja asi nie som taký veľký“
Tagy: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Starlink Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
Zároveň otvorene priznal frustráciu z krokov administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktoré podľa neho Ukrajine nepomáhajú v obrane proti ruskej agresii. Ukrajinský prezident
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24.10.2026 (SITA.sk) - Zároveň otvorene priznal frustráciu z krokov administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktoré podľa neho Ukrajine nepomáhajú v obrane proti ruskej agresii.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v rozhovore pre americkú televíziu ABC News ironicky uťahoval z nedávnej pochvaly ruského prezidenta Vladimira Putina zo strany amerického osobitného vyslanca Steva Witkoffa.
Zároveň otvorene priznal frustráciu z krokov administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktoré podľa neho Ukrajine nepomáhajú v obrane proti ruskej agresii. Informoval o tom v sobotu portál The Kyiv Independent s odvolaním sa na rozhovor zverejnený v piatok 23. októbra.
"Som normálny človek. Som len človek. Možno nie som až taký veľký humanista ako Putin, samozrejme," poznamenal Zelenskyj. Jeho ironická poznámka reagovala na Witkoffovo vyjadrenie po tom, ako Moskva 21. októbra prepustila amerického väzňa. Trumpov vyslanec vtedy označil ruského prezidenta za "humanistu".
Len o niekoľko hodín neskôr však ruské sily zaútočili na centrum Kyjeva balistickými raketami a kazetovou muníciou. Pri bombardovaní zahynuli dvaja ľudia a desiatky ďalších utrpeli zranenia vrátane detí.
Zelenskyj sa v rozhovore vyhýbal osobným útokom na Trumpa, no zdôraznil, že nedávne rozhodnutia Washingtonu nie sú voči Ukrajine ústretové. Za najnaliehavejšie problémy označil obmedzené fungovanie satelitného komunikačného systému Starlink a oneskorené dodávky rakiet protivzdušnej obrany. Ukrajinská vláda v sobotu oznámila, že Kyjev má opäť stabilné spojenie prostredníctvom satelitných systémov Starlink a Starshield spoločnosti SpaceX.
Mimoriadne znepokojujúca je podľa Zelenského situácia v protivzdušnej obrane. Ukrajina za posledných 90 dní dostala od svojich strategických partnerov iba 24 rakiet určených na zostreľovanie vzdušných cieľov, uviedol prezident.
"Neplačeme ani nekričíme, ale je to veľmi dôležité. Snažím sa len povedať, že každá raketa je dôležitá," zdôraznil. Nedostatok munície podľa neho komplikuje ochranu ukrajinských miest pred pokračujúcimi ruskými útokmi.
Zelenskyj v predchádzajúcich dňoch kritizoval zmierňovanie amerického ekonomického tlaku na Rusko. Upozornil, že príjmy z predaja energetických surovín môžu Moskve umožniť pokračovať vo vojne. V rozhovore zverejnenom 14. októbra tiež priznal, že ho bolí, keď si Trump podľa jeho slov vyberá stranu Ruska namiesto Ukrajiny.
Napriek zhoršeniu vzájomných vzťahov ukrajinský prezident potvrdil ochotu pokračovať v diplomatickom úsilí o ukončenie vojny. V piatok oznámil, že trojstranné rokovania zástupcov Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov sa majú obnoviť v novembri, pričom technické tímy sa stretnú v Abú Zabí. Zelenskyj zároveň zopakoval, že Ukrajina je pripravená ukončiť boje aj zmrazením súčasnej frontovej línie. "Sme pripravení zastaviť túto vojnu čo najrýchlejšie," vyhlásil.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj si vystrelil z Trumpovho vyslanca, ktorý označil Putina za humanistu: „Ja asi nie som taký veľký“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v rozhovore pre americkú televíziu ABC News ironicky uťahoval z nedávnej pochvaly ruského prezidenta Vladimira Putina zo strany amerického osobitného vyslanca Steva Witkoffa.
Zároveň otvorene priznal frustráciu z krokov administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktoré podľa neho Ukrajine nepomáhajú v obrane proti ruskej agresii. Informoval o tom v sobotu portál The Kyiv Independent s odvolaním sa na rozhovor zverejnený v piatok 23. októbra.
Zelenskyj: Som len človek
"Som normálny človek. Som len človek. Možno nie som až taký veľký humanista ako Putin, samozrejme," poznamenal Zelenskyj. Jeho ironická poznámka reagovala na Witkoffovo vyjadrenie po tom, ako Moskva 21. októbra prepustila amerického väzňa. Trumpov vyslanec vtedy označil ruského prezidenta za "humanistu".
Len o niekoľko hodín neskôr však ruské sily zaútočili na centrum Kyjeva balistickými raketami a kazetovou muníciou. Pri bombardovaní zahynuli dvaja ľudia a desiatky ďalších utrpeli zranenia vrátane detí.
Rozhodnutia Washingtonu nie sú voči Ukrajine ústretové
Zelenskyj sa v rozhovore vyhýbal osobným útokom na Trumpa, no zdôraznil, že nedávne rozhodnutia Washingtonu nie sú voči Ukrajine ústretové. Za najnaliehavejšie problémy označil obmedzené fungovanie satelitného komunikačného systému Starlink a oneskorené dodávky rakiet protivzdušnej obrany. Ukrajinská vláda v sobotu oznámila, že Kyjev má opäť stabilné spojenie prostredníctvom satelitných systémov Starlink a Starshield spoločnosti SpaceX.
Mimoriadne znepokojujúca je podľa Zelenského situácia v protivzdušnej obrane. Ukrajina za posledných 90 dní dostala od svojich strategických partnerov iba 24 rakiet určených na zostreľovanie vzdušných cieľov, uviedol prezident.
"Neplačeme ani nekričíme, ale je to veľmi dôležité. Snažím sa len povedať, že každá raketa je dôležitá," zdôraznil. Nedostatok munície podľa neho komplikuje ochranu ukrajinských miest pred pokračujúcimi ruskými útokmi.
Zhoršenie vzťahov
Zelenskyj v predchádzajúcich dňoch kritizoval zmierňovanie amerického ekonomického tlaku na Rusko. Upozornil, že príjmy z predaja energetických surovín môžu Moskve umožniť pokračovať vo vojne. V rozhovore zverejnenom 14. októbra tiež priznal, že ho bolí, keď si Trump podľa jeho slov vyberá stranu Ruska namiesto Ukrajiny.
Napriek zhoršeniu vzájomných vzťahov ukrajinský prezident potvrdil ochotu pokračovať v diplomatickom úsilí o ukončenie vojny. V piatok oznámil, že trojstranné rokovania zástupcov Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov sa majú obnoviť v novembri, pričom technické tímy sa stretnú v Abú Zabí. Zelenskyj zároveň zopakoval, že Ukrajina je pripravená ukončiť boje aj zmrazením súčasnej frontovej línie. "Sme pripravení zastaviť túto vojnu čo najrýchlejšie," vyhlásil.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj si vystrelil z Trumpovho vyslanca, ktorý označil Putina za humanistu: „Ja asi nie som taký veľký“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Starlink Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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