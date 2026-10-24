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24. októbra 2026
Izraelskí vojaci donútili ľudí opustiť domovy na Západnom brehu, Netanjahu sľubuje ešte tvrdší zásah
Operácia je reakciou na útok, pri ktorom dvaja palestínski ozbrojenci zabili dvoch izraelských vojakov. Izraelské bezpečnostné sily v sobotu prenikli do obytných štvrtí palestínskeho mesta Hebron na ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Operácia je reakciou na útok, pri ktorom dvaja palestínski ozbrojenci zabili dvoch izraelských vojakov.
Izraelské bezpečnostné sily v sobotu prenikli do obytných štvrtí palestínskeho mesta Hebron na okupovanom Západnom brehu Jordánu a prinútili opustiť domovy podľa miestnych predstaviteľov približne 250 rodín. Operácia je reakciou na piatkový útok, pri ktorom dvaja palestínski ozbrojenci zabili dvoch izraelských vojakov.
Premiér Benjamin Netanjahu len niekoľko dní pred utorkovými parlamentnými voľbami avizoval vojenský zásah v rozsahu, aký podľa neho Západný breh nezažil od začiatku izraelskej okupácie v roku 1967. Vo štvrti Ajn Dír Bahá izraelskí vojaci označovali vyprázdnené budovy krížmi. Ulice zostali takmer ľudoprázdne, pohybovali sa po nich iba vojenské vozidlá.
Na jednom z domov, ktorý zjavne obsadili izraelské jednotky, visela izraelská vlajka. Sedemdesiatročný obchodník Hidžází Šáwir Tamímí agentúre AFP povedal, že vojaci ho zobudili o jednej hodine v noci a prikázali mu odísť. Na zbalenie oblečenia a osobných dokladov dostal iba dve hodiny. Mnohé rodiny podľa neho nemali autá a narýchlo hľadali útočisko u príbuzných.
Tamímí je presvedčený, že zásah súvisí s blížiacimi sa voľbami. „Deje sa to len preto, že Netanjahu chce vyhrať voľby. Chce ich vyhrať za cenu krvi palestínskeho ľudu,“ vyhlásil. „Ale my nikam nepôjdeme,“ dodal.
Guvernér Hebronu Chálid Dudín uviedol, že izraelské opatrenia zasiahli približne tretinu mesta. Podľa neho sa operácia začala vo štvrti, z ktorej pochádzali útočníci, no nič nezaručuje, že sa nerozšíri. „Ide o kolektívne trestanie civilistov, ktorí s tým nemajú absolútne nič spoločné,“ povedal.
Údaje o počte vysídlených sa zatiaľ líšia. Guvernér hovorí o 150 rodinách, zatiaľ čo starosta Hebronu Júsuf Džabarí a miestny aktivista Ísá Amro uvádzajú približne 250 rodín. Starosta prisľúbil, že samospráva zabezpečí postihnutým obyvateľom prístrešie a potrebnú pomoc. Izraelská armáda tvrdí, že vykonáva presné a dôkladné prehliadky zamerané na oblasť, odkiaľ pochádzali dvaja útočníci, ktorých vojaci pri piatkovej prestrelke zastrelili. Operácia má podľa armády pokračovať niekoľko dní.
Netanjahu však naznačil, že pripravuje aj ďalšie kroky. V rozhovore pre televíziu i24News sa vyjadril k požiadavke krajne pravicového politika Itamara Ben Gvira na zrušenie Palestínskej samosprávy, ktorá na základe mierových dohôd z 90. rokov spravuje časti Západného brehu. Premiér vyhlásil, že v minulosti odolal tlaku troch amerických prezidentov na vytvorenie palestínskeho štátu.
„Budem konať tak, aby som túto hrozbu neutralizoval spôsobmi, ktoré je podľa mňa zatiaľ lepšie nešpecifikovať,“ povedal o Palestínskej samospráve. Následne vyhlásil, že aj pre ňu pripravuje „veľmi veľké prekvapenie“.
Netanjahu zároveň pripísal piatkových útočníkov palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. To síce útok ocenilo a vyzvalo Palestínčanov na ďalšie podobné akcie, k jeho vykonaniu sa však neprihlásilo. Neexistujú ani dôkazy o zapojení Palestínskej samosprávy do útoku. Premiér svoje bezpečnostné kroky obhajuje aj odkazom na izraelské vojenské operácie v Pásme Gazy, Libanone, Sýrii a Iráne.
„Zmenili sme Blízky východ. Povedal som, že veci zmeníme, a zmenili sme ich,“ vyhlásil.
Napätie na Západnom brehu zvyšuje aj násilie extrémistických izraelských osadníkov voči Palestínčanom. Izraelská ľudskoprávna organizácia Ješ Din zaznamenala za uplynulých 26 dní dovedna 672 incidentov osadníckeho násilia, pričom takmer polovica súvisela so zberom olív. Ten má pre palestínske komunity významný hospodársky aj kultúrny význam.
Podľa prieskumov verejnej mienky zvádza Netanjahu pred utorkovými voľbami tesný súboj s opozičným blokom vedeným bývalým náčelníkom generálneho štábu Gadim Eisenkotom. Ten rovnako odmieta vznik palestínskeho štátu, na rozdiel od Netanjahuovej vlády však sľubuje tvrdší postup proti násiliu osadníkov.
Zdroj: SITA.sk - Izraelskí vojaci donútili ľudí opustiť domovy na Západnom brehu, Netanjahu sľubuje ešte tvrdší zásah © SITA Všetky práva vyhradené.
Izraelské bezpečnostné sily v sobotu prenikli do obytných štvrtí palestínskeho mesta Hebron na okupovanom Západnom brehu Jordánu a prinútili opustiť domovy podľa miestnych predstaviteľov približne 250 rodín. Operácia je reakciou na piatkový útok, pri ktorom dvaja palestínski ozbrojenci zabili dvoch izraelských vojakov.
Premiér Benjamin Netanjahu len niekoľko dní pred utorkovými parlamentnými voľbami avizoval vojenský zásah v rozsahu, aký podľa neho Západný breh nezažil od začiatku izraelskej okupácie v roku 1967. Vo štvrti Ajn Dír Bahá izraelskí vojaci označovali vyprázdnené budovy krížmi. Ulice zostali takmer ľudoprázdne, pohybovali sa po nich iba vojenské vozidlá.
Blížiace sa voľby
Na jednom z domov, ktorý zjavne obsadili izraelské jednotky, visela izraelská vlajka. Sedemdesiatročný obchodník Hidžází Šáwir Tamímí agentúre AFP povedal, že vojaci ho zobudili o jednej hodine v noci a prikázali mu odísť. Na zbalenie oblečenia a osobných dokladov dostal iba dve hodiny. Mnohé rodiny podľa neho nemali autá a narýchlo hľadali útočisko u príbuzných.
Tamímí je presvedčený, že zásah súvisí s blížiacimi sa voľbami. „Deje sa to len preto, že Netanjahu chce vyhrať voľby. Chce ich vyhrať za cenu krvi palestínskeho ľudu,“ vyhlásil. „Ale my nikam nepôjdeme,“ dodal.
Guvernér Hebronu Chálid Dudín uviedol, že izraelské opatrenia zasiahli približne tretinu mesta. Podľa neho sa operácia začala vo štvrti, z ktorej pochádzali útočníci, no nič nezaručuje, že sa nerozšíri. „Ide o kolektívne trestanie civilistov, ktorí s tým nemajú absolútne nič spoločné,“ povedal.
Ďalšie kroky
Údaje o počte vysídlených sa zatiaľ líšia. Guvernér hovorí o 150 rodinách, zatiaľ čo starosta Hebronu Júsuf Džabarí a miestny aktivista Ísá Amro uvádzajú približne 250 rodín. Starosta prisľúbil, že samospráva zabezpečí postihnutým obyvateľom prístrešie a potrebnú pomoc. Izraelská armáda tvrdí, že vykonáva presné a dôkladné prehliadky zamerané na oblasť, odkiaľ pochádzali dvaja útočníci, ktorých vojaci pri piatkovej prestrelke zastrelili. Operácia má podľa armády pokračovať niekoľko dní.
Netanjahu však naznačil, že pripravuje aj ďalšie kroky. V rozhovore pre televíziu i24News sa vyjadril k požiadavke krajne pravicového politika Itamara Ben Gvira na zrušenie Palestínskej samosprávy, ktorá na základe mierových dohôd z 90. rokov spravuje časti Západného brehu. Premiér vyhlásil, že v minulosti odolal tlaku troch amerických prezidentov na vytvorenie palestínskeho štátu.
Pôvod útoku
„Budem konať tak, aby som túto hrozbu neutralizoval spôsobmi, ktoré je podľa mňa zatiaľ lepšie nešpecifikovať,“ povedal o Palestínskej samospráve. Následne vyhlásil, že aj pre ňu pripravuje „veľmi veľké prekvapenie“.
Netanjahu zároveň pripísal piatkových útočníkov palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. To síce útok ocenilo a vyzvalo Palestínčanov na ďalšie podobné akcie, k jeho vykonaniu sa však neprihlásilo. Neexistujú ani dôkazy o zapojení Palestínskej samosprávy do útoku. Premiér svoje bezpečnostné kroky obhajuje aj odkazom na izraelské vojenské operácie v Pásme Gazy, Libanone, Sýrii a Iráne.
„Zmenili sme Blízky východ. Povedal som, že veci zmeníme, a zmenili sme ich,“ vyhlásil.
Zvyšujúce sa napätie
Napätie na Západnom brehu zvyšuje aj násilie extrémistických izraelských osadníkov voči Palestínčanom. Izraelská ľudskoprávna organizácia Ješ Din zaznamenala za uplynulých 26 dní dovedna 672 incidentov osadníckeho násilia, pričom takmer polovica súvisela so zberom olív. Ten má pre palestínske komunity významný hospodársky aj kultúrny význam.
Podľa prieskumov verejnej mienky zvádza Netanjahu pred utorkovými voľbami tesný súboj s opozičným blokom vedeným bývalým náčelníkom generálneho štábu Gadim Eisenkotom. Ten rovnako odmieta vznik palestínskeho štátu, na rozdiel od Netanjahuovej vlády však sľubuje tvrdší postup proti násiliu osadníkov.
Zdroj: SITA.sk - Izraelskí vojaci donútili ľudí opustiť domovy na Západnom brehu, Netanjahu sľubuje ešte tvrdší zásah © SITA Všetky práva vyhradené.
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