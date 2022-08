Po moste cez Kerčský prieliv odišli do Ruska už tisíce áut, podľa Ukrajincov je most nelegálny a treba ho zlikvidovať

17.8.2022 (Webnoviny.sk) - Po utorňajších výbuchoch na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym odišlo po moste cez Kerčský prieliv do Ruska približne 38-tisíc áut.Referuje o tom web Ukrajinská pravda. Podľa spomenutého zdroja ruskí okupanti zriadili pred vstupom na most kontrolné stanovište, na ktorom kontrolujú doklady a autá tých, ktorí chcú odísť.Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak v stredu vyhlásil, že tento most by mal byť považovaný za legitímny vojenský cieľ.„Je to nelegálna stavba a hlavná brána pre zásobovanie ruskej armády na Kryme. Takéto objekty treba zlikvidovať,“ vyhlásil.