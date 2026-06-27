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27. júna 2026

Po Orbánovom páde sa vrátil aj Pride pochod, v Budapešti sa ho napriek horúčavám zúčastnili tisíce ľudí


Tagy: bývalý maďarský premiér Dúhový pochod Dúhový pochod PRIDE LGBTI Maďarský premiér

Tento rok bol tón podujatia oveľa optimistickejší. Tisíce ľudí sa zúčastnili Pride pochodu v Budapešti, kde napriek horúčavám oslavovali obnovenú slobodu zhromažďovania po páde nacionalistického ...



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hungary_pride_87458 676x450 27.6.2026 (SITA.sk) - Tento rok bol tón podujatia oveľa optimistickejší.


Tisíce ľudí sa zúčastnili Pride pochodu v Budapešti, kde napriek horúčavám oslavovali obnovenú slobodu zhromažďovania po páde nacionalistického premiéra Viktora Orbána, ktorého vláda minulý rok zakázala pochod.

Signál pre Magyara


Minuloročný Pride prilákal rekordný počet ľudí po tom, čo úrady pokúsili pochod zakázať, čo sa stalo symbolom odporu proti dlhoročnej protikurdskej politike Orbánovej vlády. Tento rok bol tón podujatia optimistickejší.

Pochod je vnímaný ako signál pre nového proeurópskeho konzervatívneho premiéra Petra Magyara, ktorý v aprílových voľbách po 16 rokoch nahradil Orbána, čo prinieslo úľavu LGBTQ komunite.

Potláčanie práv LGBTQ


Magyar však zatiaľ neplánuje zásadné reformy na obnovu práv, hoci mnohí v komunite vidia politickú zmenu ako zlomový bod. Napriek horúčavám organizátori pokračovali v pochode a vyzývali zraniteľných ľudí, aby zostali doma.

Minulý rok sa viac ako 200 000 ľudí zúčastnilo Pride pochodu v Budapešti, čo bolo výrazné zvýšenie oproti približne 35 000 účastníkom v predchádzajúcich rokoch. Tento rekordný počet bol vnímaný ako silný odkaz proti dlhoročnému potláčaniu práv LGBTQ zo strany Orbánovej vlády pod zámienkou ochrany detí.


Zdroj: SITA.sk - Po Orbánovom páde sa vrátil aj Pride pochod, v Budapešti sa ho napriek horúčavám zúčastnili tisíce ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý maďarský premiér Dúhový pochod Dúhový pochod PRIDE LGBTI Maďarský premiér
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