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27. júna 2026
Po Orbánovom páde sa vrátil aj Pride pochod, v Budapešti sa ho napriek horúčavám zúčastnili tisíce ľudí
Tento rok bol tón podujatia oveľa optimistickejší. Tisíce ľudí sa zúčastnili Pride pochodu v Budapešti, kde napriek horúčavám oslavovali obnovenú slobodu zhromažďovania po páde nacionalistického ...
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27.6.2026 (SITA.sk) - Tento rok bol tón podujatia oveľa optimistickejší.
Tisíce ľudí sa zúčastnili Pride pochodu v Budapešti, kde napriek horúčavám oslavovali obnovenú slobodu zhromažďovania po páde nacionalistického premiéra Viktora Orbána, ktorého vláda minulý rok zakázala pochod.
Minuloročný Pride prilákal rekordný počet ľudí po tom, čo úrady pokúsili pochod zakázať, čo sa stalo symbolom odporu proti dlhoročnej protikurdskej politike Orbánovej vlády. Tento rok bol tón podujatia optimistickejší.
Pochod je vnímaný ako signál pre nového proeurópskeho konzervatívneho premiéra Petra Magyara, ktorý v aprílových voľbách po 16 rokoch nahradil Orbána, čo prinieslo úľavu LGBTQ komunite.
Magyar však zatiaľ neplánuje zásadné reformy na obnovu práv, hoci mnohí v komunite vidia politickú zmenu ako zlomový bod. Napriek horúčavám organizátori pokračovali v pochode a vyzývali zraniteľných ľudí, aby zostali doma.
Minulý rok sa viac ako 200 000 ľudí zúčastnilo Pride pochodu v Budapešti, čo bolo výrazné zvýšenie oproti približne 35 000 účastníkom v predchádzajúcich rokoch. Tento rekordný počet bol vnímaný ako silný odkaz proti dlhoročnému potláčaniu práv LGBTQ zo strany Orbánovej vlády pod zámienkou ochrany detí.
Zdroj: SITA.sk - Po Orbánovom páde sa vrátil aj Pride pochod, v Budapešti sa ho napriek horúčavám zúčastnili tisíce ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tisíce ľudí sa zúčastnili Pride pochodu v Budapešti, kde napriek horúčavám oslavovali obnovenú slobodu zhromažďovania po páde nacionalistického premiéra Viktora Orbána, ktorého vláda minulý rok zakázala pochod.
Signál pre Magyara
Minuloročný Pride prilákal rekordný počet ľudí po tom, čo úrady pokúsili pochod zakázať, čo sa stalo symbolom odporu proti dlhoročnej protikurdskej politike Orbánovej vlády. Tento rok bol tón podujatia optimistickejší.
Pochod je vnímaný ako signál pre nového proeurópskeho konzervatívneho premiéra Petra Magyara, ktorý v aprílových voľbách po 16 rokoch nahradil Orbána, čo prinieslo úľavu LGBTQ komunite.
Potláčanie práv LGBTQ
Magyar však zatiaľ neplánuje zásadné reformy na obnovu práv, hoci mnohí v komunite vidia politickú zmenu ako zlomový bod. Napriek horúčavám organizátori pokračovali v pochode a vyzývali zraniteľných ľudí, aby zostali doma.
Minulý rok sa viac ako 200 000 ľudí zúčastnilo Pride pochodu v Budapešti, čo bolo výrazné zvýšenie oproti približne 35 000 účastníkom v predchádzajúcich rokoch. Tento rekordný počet bol vnímaný ako silný odkaz proti dlhoročnému potláčaniu práv LGBTQ zo strany Orbánovej vlády pod zámienkou ochrany detí.
Zdroj: SITA.sk - Po Orbánovom páde sa vrátil aj Pride pochod, v Budapešti sa ho napriek horúčavám zúčastnili tisíce ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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