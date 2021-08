Zomrel legendárny útočník New York Rangers Rod Gilbert, bol členom Siene slávy NHL

Ostane navždy ako Mr. Ranger

Ťažký úraz

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nebeská hokejová légia sa opäť rozrástla o nového člena. Vo veku 80 rokov zomrel legendárny útočník New York Rangers Rod Gilbert. Jeho úmrtie potvrdili rodinní príslušníci. Gilbert si 18 rokov obliekal dres New York Rangers, v 1065 zápasoch základnej časti NHL dosiahol 406 gólov a 615 asistencií.V 79 dueloch play-off pridal 34 gólov a 33 asistencií. V roku 1972 bol účastníkom historickej Summit Series, v ktorej Kanaďana odohrali osem zápasov proti hráčom Sovietskeho zväzu a tešili sa z celkového triumfu 4:3. Gilbert sa vtedy blysol šiestimi gólmi a tromi asistenciami."Som hlboko zarmútený odchodom Roda Gilberta - jedného z najlepších hráčov Rangers v histórii. Bol to jeden z najväčších hokejových ambasádorov, akých táto hra poznala," uviedol majiteľ Rangers James Dolan vo svojom vyhlásení."Vďaka svojim úspechom na ľade sa právom stal členom Siene slávy zámorského hokeja, ale pre fanúšikov nášho tímu navždy zostane v srdciach ako Mr. Ranger," dodal Dolan.Gilbert hrával v NHL v rokoch 1960 - 1978, ale na začiatku kariéry musel prekonať aj náročný okamih. V roku 1960 ešte ako člen tímu Guelph v juniorskej Ontario Hockey Association sa pošmykol na nečistote na ľade a zlomil si stavec v chrbte.Rýchlo sa však dostal zo zranenia a neskôr sa stal hviezdou slávnej profiligy. V roku 1977 bol súčasťou tímu Kanady na majstrovstvách sveta, na ktorých však "javorové listy" skončili bez medaily na štvrtom mieste. Do Siene slávy ho uviedli v roku 1982 krátko po skončení kariéry.