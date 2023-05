Žena sa chytila do klasickej pasce a prišla o stovky eur. Ako sa vyhnúť takýmto či podobným podvodom?

Trestné stíhanie

5.5.2023 (SITA.sk) - Do už klasickej pasce podvodníkov sa podľa polície chytila v uplynulých dňoch 39-ročná žena z obce v okrese Humenné. Prišla tak minimálne o 650 eur. Ako v piatok informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik , podvodníci ženu kontaktovali prostredníctvom mobilnej aplikácie.Pod falošnou zámienkou výhry od obchodného reťazca od nej vylákali prihlasovacie údaje k jej účtu. Z neho potom za použitia vylákaných prihlasovacích údajov neoprávnene vykonali platby v spomínanej sume.Humenský vyšetrovateľ začal v tomto prípade trestné stíhanie pre prečin neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku a podvod.Džobanik v tejto súvislosti pripomenul niekoľko rád, ako sa vyhnúť takýmto či podobným podvodom. „Ak ste sa do žiadnej súťaže nezapojili, nemôžete ani nič vyhrať. Tak, ako na ulici nedáte cudziemu človeku do ruky vašu kartu, tak rovnako neposielajte údaje z karty niekomu, koho nepoznáte,“ upozornil.Zároveň radí neposielať svoje údaje z karty po doručení SMS-ky z banky, v ktorej ani prijímateľ správy nemá účet. „Nekonajte unáhlene, preverujte si informácie, zvlášť ak od vás niekto pýta údaje k vášmu účtu či platobnej karte," dodal.