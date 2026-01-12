Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

12. januára 2026

Radíme: Cukor nie je nepriateľ, ak ho konzumujeme s mierou a vedome



Odborníci odporúčajú obmedziť konzumáciu sladených nápojov, sladkostí a rafinovaného cukru.



Radíme: Cukor nie je nepriateľ, ak ho konzumujeme s mierou a vedome

Cukor nie je nepriateľ, ak ho človek konzumuje s mierou a vedome. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti. Pripomenul, že cukor obsahujú aj potraviny, ktoré nechutia sladko. Polotovary, múka, ryža či cestoviny sú takisto zdrojom cukrov, ktoré treba započítať do odporúčaného denného príjmu. Ten predstavuje maximálne šesť čajových lyžičiek (25 gramov) cukru.


Cukor nie je nepriateľ, ak ho konzumujeme s mierou a vedome - mierna konzumácia môže byť súčasťou vyváženého životného štýlu. Problém nastáva, keď sa stane každodenným návykovým únikom,“ uviedli odborníci.

Odporúčajú obmedziť konzumáciu sladených nápojov, sladkostí a rafinovaného cukru. „Nepite sladené nápoje preto, že máte chuť na sladké. Ideálne je počas dňa piť tekutiny bez pridania zbytočných cukrov. Radšej si čistú vodu ochuťte drobným ovocím, prípadne vytlačeným citrónom,“ dodali. Džúsy a šťavy radia rozriediť vodou, čím sa zníži koncentrácia cukru v nápoji.

Navrhujú takisto postupne prejsť na kvalitnú tmavú čokoládu s nízkym obsahom cukru a vysokým obsahom kakaa. „Začnite menej horkou, 60- až 70-percentnou čokoládou, a postupne prejdite na druhy s ešte vyšším podielom kakaa,“ doplnili.

Ak má človek chuť na niečo sladké, odporúčajú vybrať si čerstvé ovocie namiesto sladkostí. „Ovocie obsahuje prirodzené cukry a veľa vlákniny, čo vám pomôže cítiť sa nasýtene,“ zdôraznili. Pre dobré zdravie je takisto podľa ÚVZ dôležité udržiavať si vyvážený príjem a výdaj energie a nadbytočnú energiu získanú z cukrov je potrebné spáliť pohybom.


