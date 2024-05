Žiadosť Ukrajiny o zostrelenie ruských rakiet z územia NATO je predmetom rozhovorov, uviedlo poľské ministerstvo zahraničia

Treba doriešiť viaceré záležitosti

Pomoc NATO

23.5.2024 (SITA.sk) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že žiadosť Ukrajiny o zostrelenie ruských rakiet z územia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) je predmetom rozhovorov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore pre poľskú rozhlasovú stanicu RMF FM to povedal tamojší novinár Paweł Wroński.Poznamenal, že Ukrajina skutočne žiada svojich susedov, aby zostrelili ruské rakety z ich územia.„Ukrajinská strana žiada, aby poľské vojenské sily a poľské systémy protivzdušnej obrany zostrelili rakety letiace nad ukrajinským územím,“ povedal Wroński.Spomenul, že ide o vec na diskusiu a dodal, že prípadné zachytenie rakiet je spojené s množstvom ďalších záležitostí, ktoré treba doriešiť.„Napríklad technické otázky týkajúce sa doletu týchto rakiet, ale aj právne otázky. Čo sa stane, ak trosky takejto rakety zničia niekomu majetok alebo spôsobia niekomu smrť? Pretože v konečnom dôsledku sa raketa vo vzduchu nerozpustí,“ dodal Wroński. Dmytro Kuleba diskutoval v stredu o výzve Kyjeva partnerom, aby zostrelili ruské rakety zo svojho územia, pričom poznamenal, že ak to nechcú urobiť, existuje aj iná možnosť. Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že pomoc NATO pri zostrelení ruských rakiet nad územím Ukrajiny by pomohla vyrovnať deficit Kyjeva v protivzdušnej obrane a nezatiahla by NATO do vojny.Zelenskyj predtým povedal, že nerozumie, prečo západní spojenci NATO zostrelili iránske rakety a bezpilotné lietadlá letiace smerom k Izraelu, ale báli sa urobiť to isté v prípade Ukrajiny.