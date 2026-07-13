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13. júla 2026

Kremeľ kritizuje Koalíciu ochotných po samite v Paríži, označil ju za „koalíciu vojnových štváčov“


Tagy: Hovorca Kremľa Koalícia ochotných Ruská vláda Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Moskva tvrdí, že účastníci parížskeho samitu nechcú mier a usilujú sa o pokračovanie vojny. Kremeľ v pondelok ostro kritizoval stretnutie



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russia_putin_92673 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Moskva tvrdí, že účastníci parížskeho samitu nechcú mier a usilujú sa o pokračovanie vojny.


Kremeľ v pondelok ostro kritizoval stretnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s lídrami krajín podporujúcich Kyjev na samite v Paríži.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil takzvanú Koalíciu ochotných za zoskupenie štátov, ktoré podľa neho nemajú záujem o ukončenie vojny.

Agresor sa sťažuje


„Je to koalícia vojnových štváčov,“ vyhlásil Peskov. Podľa neho ide o krajiny, ktoré chcú „pokračovať vo vojne“ a svojimi krokmi prispievajú k ďalšej eskalácii konfliktu.

Kremeľ zároveň uviedol, že bude pozorne sledovať výsledky rokovaní a ďalšie kroky účastníkov samitu. „Sú to krajiny, ktoré podnikajú nepriateľské kroky proti Rusku, preto budeme veľmi pozorne sledovať ich konanie,“ povedal Peskov.

Predlžujú konflikt


Koalícia ochotných združuje štáty podporujúce Ukrajinu vo vojne s Ruskom. Jej predstavitelia na samite rokovali o ďalšej vojenskej, finančnej a politickej podpore Kyjeva, ako aj o možnostiach posilnenia európskej bezpečnosti.

Moskva dlhodobo kritizuje západnú podporu Ukrajine a tvrdí, že dodávky zbraní a ďalšia pomoc predlžujú konflikt.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Kremeľ kritizuje Koalíciu ochotných po samite v Paríži, označil ju za „koalíciu vojnových štváčov“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hovorca Kremľa Koalícia ochotných Ruská vláda Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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