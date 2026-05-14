14. mája 2026

Dukla Trenčín má nového veliteľa, Američana strieda Kanaďan. Woodcroft aktuálne pomáha aj v reprezentácii Slovenska


Na klubovej úrovni ostatné dva roky pracoval v Nemecku pre tím Kassel Huskies. Dukla Trenčín by v nasledujúcej sezóne dopadla lepšie ako v ročníku 2025/2026, v ktorom bojovala v baráži o udržanie sa v ...



14.5.2026 (SITA.sk) - Na klubovej úrovni ostatné dva roky pracoval v Nemecku pre tím Kassel Huskies.


Dukla Trenčín by v nasledujúcej sezóne dopadla lepšie ako v ročníku 2025/2026, v ktorom bojovala v baráži o udržanie sa v extralige. Pomôcť k tomu má aj nový hlavný tréner, stal sa ním Kanaďan Todd Woodcroft.

Na Slovensku tento 53-ročný rodák z Toronta nie je neznámy, počas tohto ročníka vrátane ZOH 2026 totiž zastáva funkciu asistenta trénera slovenskej reprezentácie, koučovi Vladimírovi Országhovi pomáhal s presilovkami a bude aj počas MS 2026. Na klubovej úrovni ostatné dva roky pracoval v Nemecku pre tím Kassel Huskies.

Woodcroft v Trenčína strieda Američana Todda Bjorkstranda. "Po dôkladných debatách sme sa rozhodli pre zmenu trénerského štábu. Po sezóne, ktorá nesplnila očakávania, je potrebné nastaviť nové impulzy, novú energiu a urobiť zmeny naprieč športovým fungovaním klubu. Veríme, že práve toto rozhodnutie nám pomôže nastaviť Duklu správnym smerom do ďalšieho obdobia. Čo môžem zatiaľ potvrdiť je, že s nami pokračuje tréner brankárov Peťo Kosa. Ostatných členov realizačného tímu, ktorý bude pri Toddovi pôsobiť, predstavíme fanúšikom už čoskoro,“ uviedol športový riaditeľ Branko Radivojevič na klubovom webe Dukly.

Woodcroft v minulosti pracoval v zámorskej NHL ako videoanalytik pre Minnesotu Wild a Washington Capitals. Neskôr bol skautom pre Los Angeles Kings a potom šéfom skautingu pre Calgary Flames. Štyri roky tiež pracoval ako asistent trénera vo Winnipegu Jets.

Potom ako hlavný kormidelník pracoval v univerzitnej NCAA a presunul sa do Európy, kde začínal ako asistent vo švajčiarskom Zugu a potom bol v spomenutom Kasseli.

Tohtosezónna pomoc pre slovenskú reprezentáciu nebola jediná v súvislosti s národnými výbermi, ako asistent tiež pracoval pre reprezentácie Bieloruska, Švajčiarska, Švédska aj Kanady.

"Som veľmi rád, že Todd Woodcroft prijal našu ponuku a rozhodol sa stať súčasťou Dukly. Veríme, že jeho skúsenosti, pracovné nastavenie a pohľad na moderný hokej budú pre nás veľkým prínosom. Je to tréner, ktorý si taktiež veľmi zakladá na práci s mladými hráčmi, čo je jednou z našich priorít. Najbližšie dni ho čakajú povinnosti pri našej reprezentácii na Majstrovstvách sveta, kde budeme jemu aj celému mužstvu samozrejme držať palce a tešíme sa, keď sa ku nám pripojí,“ doplnil Radivojevič.


Zdroj: SITA.sk

Nepríjemné prekvapenie vo Fribourgu. V meste, kde budú hrať aj Slováci, cítiť hnoj a smrdí tam
Žilina hlási posilu so 401 zápasmi v NHL. Do útoku príde Kanaďan Brett Ritchie

