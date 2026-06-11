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11. júna 2026
Turecko kritizuje obrannú dohodu Francúzska a Cypru ako nezákonnú
Turecko tvrdí, že dohoda porušuje medzinárodné právo aj povojnové usporiadanie rozdeleného ostrova.
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Turecko vo štvrtok kritizovalo novú obrannú dohodu medzi Francúzskom a Cyperskou republikou, ktorá umožňuje prítomnosť francúzskych ozbrojených síl na ostrove.
Ankara tvrdí, že dohoda je v rozpore s medzinárodným právom aj dohodami o usporiadaní Cypru z roku 1960.
Dohodu podpísali Paríž a Nikózia v pondelok s cieľom prehĺbiť obrannú spoluprácu a posilniť strategickú autonómiu Európskej únie (EÚ).
Rozdelený ostrov
Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo severnú tretinu ostrova po prevrate gréckych Cyperčanov podporovanom Aténami, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku.
Na severe vznikla Severocyperská turecká republika, ktorú uznáva iba Ankara, zatiaľ čo juh kontroluje medzinárodne uznávaná Cyperská republika, členský štát EÚ.
Turecko sa búri
„Dohoda podpísaná Francúzskom, ktoré nemá na Cypre postavenie garančnej mocnosti, a grécko-cyperskou administratívou je v rozpore s cyperskými dohodami z roku 1960 aj s medzinárodným právom,“ uviedlo turecké ministerstvo obrany.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy Cypru v apríli vyhlásil, že obe krajiny vytvárajú rámec na pôsobenie francúzskych síl pri humanitárnych operáciách vo východnom Stredomorí a na Blízkom východe.
Zdroj: SITA.sk - Turecko kritizuje obrannú dohodu Francúzska a Cypru ako nezákonnú © SITA Všetky práva vyhradené.
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