17. marca 2026

Žilinka: Kauzu Kajúcnik bude dozorovať prokuratúra v Banskej Bystrici


V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia 3. marca zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu.



Kauzu kajúcnik bude dozorovať a úkony v nej vykonávať Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici. Rozhodol o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý tak prípad odobral Krajskej prokuratúre v Trnave. Šéf prokuratúry o tom informoval na sociálnej sieti.


„Zároveň krajský prokurátor v Trnave posúdi, či zo strany doposiaľ konajúceho podriadeného prokurátora nedošlo k porušeniu služobných povinností, ktoré by zakladalo disciplinárnu zodpovednosť,“ uviedol tiež Žilinka.

V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia 3. marca zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.

Prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie Jána Č. a Pavla Ď. Mestský súd Bratislava I prepustil 6. marca dvojicu policajtov zo zadržania na slobodu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal návrh na ich väzobné stíhanie na nepríslušný súd. Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby. Prokurátor podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť. V pondelok (16. 3.) o nej rozhodol Krajský súd v Bratislave a zamietol ju. Potvrdil správnosť argumentácie mestského súdu, že prokurátor podal návrh na nepríslušný súd. Dôvodmi väzby sa však už krajský súd nezaoberal.


nasledujúci článok >>
V Bratislave pri zjazde na Patrónku sa zrazil autobus s autom – FOTO
<< predchádzajúci článok
Wizz Air pridáva z Bratislavy šesť pravidelných leteckých liniek

