Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
Wizz Air pridáva z Bratislavy šesť pravidelných leteckých liniek
Celkový počet pravidelných liniek, ktoré uvedený dopravca aktuálne prevádzkuje z Bratislavy, po pridaní šiestich nových vzrastie z 19 na 25.
Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air rozširuje svoje pravidelné linky z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave o avizované lety do ďalších šiestich destinácií. V pondelok začala prevádzkovať letecké spojenia do Tirany, Berlína a Ríma na letisko Fiumicino. Vyplýva to z informácií o letoch na portáli bratislavského letiska.
V utorok (17. 3.) začne Wizz Air pravidelne lietať zo slovenskej metropoly aj do Dortmundu, Prištiny a Ochridu. Pôvodne plánoval spustiť aj linku do Tel Avivu, ale pre vojnový konflikt na Blízkom východe ju zatiaľ odložil predbežne na koniec marca. „Spustenie priamych letov do Tel Avivu posunul Wizz Air na 30. marec, avšak realizácia letov bude závisieť od situácie v danej krajine,“ uviedlo na sociálnej sieti Letisko Bratislava.
Celkový počet pravidelných liniek, ktoré uvedený dopravca aktuálne prevádzkuje z Bratislavy, po pridaní šiestich nových vzrastie z 19 na 25. Linku do Nišu prestal prevádzkovať v závere februára. Lety na vnútroštátnej linke Bratislava - Košice, ktorá funguje od 21. novembra 2025, rozšíri od 21. marca z deväť na trinásť frekvencií týždenne. Už skôr oznámil, že v závere marca začne lietať aj do Tuzly, Varšavy, Nice, v máji do Podgorice a v júni na ostrov Mykonos.
Wizz Air pred ďalším rozšírením svojich liniek z Bratislavy ukončil v nedeľu pôsobenie na viedenskom letisku, odkiaľ presunul časť lietadiel na letisko v hlavnom meste Slovenska.
„Letecký dopravca Wizz Air umiestnil na svojej základni na našom letisku už štvrté lietadlo, čo umožní otvárať nové letecké spojenia,“ informovalo Letisko Bratislava. Ide o lietadlá Airbus A321neo s kapacitou 239 miest.
V tomto roku už dopravcovia oznámili z bratislavského letiska 19 nových leteckých liniek, no na mape ich je 18. „Do destinácie Tirana totiž poletia dvaja dopravcovia - Wizz Air aj Ryanair. Do Varšavy zase poletia obaja dopravcovia na dve rôzne letiská,“ vysvetlilo letisko.
Žilinka: Kauzu Kajúcnik bude dozorovať prokuratúra v Banskej Bystrici
Saková víta návrh ČR viesť delegáciu na skontrolovanie ropovodu Družba
