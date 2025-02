Poslankyne PS hovoria v súvislosti s tragédiou v Spišskej Starej Vsi o femicíde, poukázali aj na zlyhania vo viacerých rezortoch – VIDEO

Výtržníctvo aj nebezpečné vyhrážanie

Pojem femicída v trestnom zákone

Nedostatky a zlyhania vo viacerých rezortoch

Ochranné liečenie

Tragédii sa dalo zabrániť

7.2.2025 (SITA.sk) - Poslankyne Progresívneho Slovenska hovoria v súvislosti s vraždou na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi o femicíde. Ako uviedla poslankyňa Beáta Jurík (PS), súčasná právna úprava na Slovensku taký pojem nepozná. Ako pripomenula, predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) sa k tragédii vyjadril, že išlo o osobné zlyhanie mladého človeka, ktorý si prechádzal ťažkým obdobím."Ťažké obdobie? Osobné zlyhanie? Jedine, ak by ťažké obdobie znamenalo viac ako tri roky, počas ktorých útočník terorizoval svoje spolužiačky a iné ženy," uviedla poslankyňa a priblížila, že páchateľ bol už v minulosti dvakrát odsúdený."V roku 2022 za výtržníctvo, pretože fyzicky napadol jednu spolužiačku. Neskôr aj za nebezpečné vyhrážanie sa inej spolužiačke. Útočník vykazoval problémy so správaním a špeciálne voči ženám a dievčatám dlhodobo," upozornila Jurík s tým, že nenávisť či dešpekt k zmenám sa nedá nazývať len konfliktom."Nenávisť k ženám, ktorú útočník očividne pociťoval, dlhodobo viedla až k dvojnásobnej vražde - k femicíde. Femicída je totiž vražda ženy alebo dievčaťa z dôvodu ich rodu, a teda preto, že sú ženy," dodala poslankyňa s tým, že so spolužiakmi mužského pohlavia nemal problém."Náš trestný zákon pojem femicída nepozná. Vražda ženy teda spadá pod iné trestné činy. Napríklad vražda, úkladná vražda a zabite, čo však nevystihuje podstatu femicídy. Tým, že nevieme nastaviť presné opatrenia, lebo nemáme dáta, jej nevieme jednoducho predchádzať," upozornila poslankyňa a pripomenula, že v tejto súvislosti predložili aj návrh a dúfa, že sa o ňom bude hovoriť na konci marca."Navrhujeme zaviesť do trestného zákona pojem femicída," dodala poslankyňa. Ako zdôraznila, násilie na ženách nie len individuálnym zlyhaním jednotlivca, ale celospoločenský problém. To, prečo je to tak je podľa Jurík absencia medzirezortných riešení. Netýka sa to podľa nej len ministerstva spravodlivosti či ministerstva práce ale aj ministerstva školstva vnútra či zdravotníctva "Práve po takýchto medzirezortných riešeniach sme volali v uznesení, ktoré sme predstavili 25. novembra 2024 a koalícia ho odmietla zaradiť do programu decembrovej schôdze," doplnila poslankyňa.Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) uviedla, že od tragédie v Spišskej Starej Vsi uplynuli tri týždne a za ten čas vyplávali na povrch informácie, ktoré poukazujú na systémové nedostatky a zlyhania vo viacerých rezortoch. Spomenula napríklad opätovné zamietnutia uloženia ochranného liečenia vrahovi zo Spišskej Starej Vsi."K poslednému zamietnutiu návrhu došlo 14. januára. To je dva dní pred tým, ako vykonal vraždu," upozornila poslankyňa. Na nedostatky v nastavení a výkone ochranného liečenia pritom poukázala aj Generálna prokuratúra Ide napríklad o nedostatky v posudzovaní ochranného liečenia súdom, rozhodnutia bez odôvodnenia, oneskorené nariadenie výkonu ochranného liečenia či chýbajúce určenie dňa nástupu na výkon ochranného liečenia."Chcela by som teda vyzvať ministra spravodlivosti, aby v spolupráci aj s ostatnými rezortmi predstavil návrh legislatívneho riešenia pre ochranné liečenie, ktoré odstráni zistené nedostatky," vyhlásila Plaváková, ktorá za systémové zlyhanie považuje aj výkon probačného dohľadu a nedostatok probačných úradníkov. Rovnako upozornila aj na zlyhanie zo strany polície.Poslankyňa Simona Petrík (PS) je názoru, že tragédii sa dalo zabrániť, ak by inštitúcie spolupracovali tak, ako majú. "Tento prípad odhalil ako veľmi nedostatočná je spolupráca medzi rezortmi spravodlivosti, vnútra, školstva, práce a zdravotníctva a ich podriadených organizácií."Súčasne upozornila na to, že minister práce Erik Tomáš Hlas-SD ) sa k tragédii dodnes nijak nevyjadril. Podľa poslankyne by však mal vysvetliť, ako konali organizácie, ktoré riadi. Verejnosť má podľa nej právo vedieť odpovede na to, ako štátne orgány postupovali."Musíme chrániť obete násilia, a to napríklad aj cez kompetencie úradov práce, ktoré by mali okamžite vedieť poskytnúť psychologickú a sociálnu pomoc zadarmo," dodala Petrík a vyzvala ministra práce, aby sa prestal vyhýbať vyjadreniam k prípadu a komunikoval s verejnosťou a odborníkmi. Súčasne vyzvala všetkých ministrov dotknutých rezortov, aby otvorili odbornú komisiu.