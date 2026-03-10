Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. marca 2026

Žilinka upozorňuje na problém opakovaných drobných krádeží, v štatistikách tvoria viac než polovicu prípadov – FOTO


Za prvé dva mesiace roka 2026 páchatelia opakovaných drobných krádeží predstavujú zásadný podiel na obvinených a obžalovaných pre trestný čin krádeže. ...



bp_9117 676x451 10.3.2026 (SITA.sk) -


Za prvé dva mesiace roka 2026 páchatelia opakovaných drobných krádeží predstavujú zásadný podiel na obvinených a obžalovaných pre trestný čin krádeže. Upozornil na to na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že v januári tohto roku bolo pre trestný čin krádeže obvinených celkom 605 osôb, z toho pre tzv. „horalkovú krádež“ bolo vznesené obvinenie 322 osobám, čo predstavuje 53-percentný podiel. Obžalovaných pre trestný čin krádeže bolo celkom 481 osôb, z ktorých bolo pre tzv. „horalkovú krádež“ 247 osôb, čo predstavuje 51 percentný podiel.

Vo februári bolo zase pre trestný čin krádeže obvinených celkom 623 osôb, z toho pre tzv. „horalkovú krádež“ bolo vznesené obvinenie 322 osobám, čo predstavuje 52-percentný podiel. Obžalovaných pre trestný čin krádeže bolo celkom 436 osôb, z ktorých pre tzv. „horalkovú krádež“ 218 osôb, čo predstavuje 50-percentný podiel.

„Už len tieto údaje potvrdzujú, že u páchateľov opakovaných drobných majetkových deliktov predchádzajúce priestupkové konania a postih neplnili výchovný, reparačný a už vôbec nie odstrašujúci účel,“ skonštatoval Žilinka

Generálny prokurátor zároveň pripomenul, že dňom 27. decembra 2025 nadobudla účinnosť novela Trestného zákona, ktorým sa doplnil paragraf 212 (trestný čin krádeže) o tzv. „horalkové krádeže“. Účelom tejto zákonnej zmeny bola pritom ochrana spoločnosti pred páchateľmi opakovaných drobných krádeží, ich výchova a výchova ostatných členov spoločnosti, odstrašenie od opakovaných útokov proti majetku, ale aj reparácia škody a vyjadrenie morálneho odsúdenia páchateľa spoločnosťou.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka upozorňuje na problém opakovaných drobných krádeží, v štatistikách tvoria viac než polovicu prípadov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Krádež krádeže Novela Trestného zákona
