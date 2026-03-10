Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 10.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Branislav, Bruno
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

10. marca 2026

Zuzana Krajčovičová oznámila svoju kandidatúru na predsedníčku BSK a predstavila aj svoje hlavné priority – FOTO


Tagy: kandidátka Župné voľby

Zuzana Krajčovičová za stranu Právo na pravdu v utorok predstavila svoju víziu a svoj tím v rámci kandidatúry na ...



Zdieľať
649340736_122161046192808409_8101652978504373808_n 676x451 10.3.2026 (SITA.sk) - Zuzana Krajčovičová za stranu Právo na pravdu v utorok predstavila svoju víziu a svoj tím v rámci kandidatúry na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Kraj podľa nej musí začať byť riadený skutočnými odborníkmi, nie politickými nominantmi a od stola. „Kraj musí začať riešiť skutočné problémy občanov, pretože stagnuje," uviedla kandidátka na županku.

Hlavné problémy



Hlavnými problémami sú podľa Krajčovičovej najmä zdravie a problémy rodín s deťmi vzhľadom na environmentálnu záťaž.

„Osobitne aj bezpečnosť, a to v súvislosti s cudzincami, ktorých súčasné vedenie kraja preferuje a vytvára im nadštandardné podmienky oproti bežným, slovenským občanom a rodinám," dodala kandidátka na predsedníčku BSK so svojou víziou Bratislavský kraj – skvelé miesto pre život a predstavila tím odborníkov, ktorí ju chcú presadiť v praxi.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Bratislavský kraj nemôže fungovať ako úrad, ale musí začať fungovať pre občanov, najmä rodiny s deťmi. Osobitne chcem venovať prioritu ženám, matkám. Mojou prioritou sú konkrétne riešenia: zdravé prostredie, bezpečné školy, dôstojné služby pre všetky generácie a fungujúca doprava,“ skonštatovala Krajčovičová a dodala, že za jej víziou stojí tím ľudí z praxe. Odborníci na životné prostredie, ekonomiku, právo, dopravu, kultúru či poľnohospodárstvo.

Štyri priority


Program vízie Krajčovičovej sa sústreďuje na štyri jasné priority, ktoré podľa tímu dlhodobo trápia obyvateľov Bratislavského kraja. Prvou je zdravie ľudí nad biznisom, ktorá hovorí o aktívnom riešení environmentálnych záťaží a znečistenia.

⁠Druhou prioritou sú bezpečné školy a vzdelávanie, pričom politické a ideologické spory podľa tímu do školských lavíc nepatria. Treťou je dôstojnosť pre všetky generácie a štvrtou funkčná a bezpečná doprava.


Zdroj: SITA.sk - Zuzana Krajčovičová oznámila svoju kandidatúru na predsedníčku BSK a predstavila aj svoje hlavné priority – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kandidátka Župné voľby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Opozícia odmieta Pellegriniho plán na zavedenie stavu ohrozenia, varuje pred strašením občanov a zneužitím moci – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Žilinka upozorňuje na problém opakovaných drobných krádeží, v štatistikách tvoria viac než polovicu prípadov – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 