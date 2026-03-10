|
10. marca 2026
Zuzana Krajčovičová oznámila svoju kandidatúru na predsedníčku BSK a predstavila aj svoje hlavné priority – FOTO
Zuzana Krajčovičová za stranu Právo na pravdu v utorok predstavila svoju víziu a svoj tím v rámci kandidatúry na ...
Zdieľať
10.3.2026 (SITA.sk) - Zuzana Krajčovičová za stranu Právo na pravdu v utorok predstavila svoju víziu a svoj tím v rámci kandidatúry na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Kraj podľa nej musí začať byť riadený skutočnými odborníkmi, nie politickými nominantmi a od stola. „Kraj musí začať riešiť skutočné problémy občanov, pretože stagnuje," uviedla kandidátka na županku.
Hlavnými problémami sú podľa Krajčovičovej najmä zdravie a problémy rodín s deťmi vzhľadom na environmentálnu záťaž.
„Osobitne aj bezpečnosť, a to v súvislosti s cudzincami, ktorých súčasné vedenie kraja preferuje a vytvára im nadštandardné podmienky oproti bežným, slovenským občanom a rodinám," dodala kandidátka na predsedníčku BSK so svojou víziou Bratislavský kraj – skvelé miesto pre život a predstavila tím odborníkov, ktorí ju chcú presadiť v praxi.
„Bratislavský kraj nemôže fungovať ako úrad, ale musí začať fungovať pre občanov, najmä rodiny s deťmi. Osobitne chcem venovať prioritu ženám, matkám. Mojou prioritou sú konkrétne riešenia: zdravé prostredie, bezpečné školy, dôstojné služby pre všetky generácie a fungujúca doprava,“ skonštatovala Krajčovičová a dodala, že za jej víziou stojí tím ľudí z praxe. Odborníci na životné prostredie, ekonomiku, právo, dopravu, kultúru či poľnohospodárstvo.
Program vízie Krajčovičovej sa sústreďuje na štyri jasné priority, ktoré podľa tímu dlhodobo trápia obyvateľov Bratislavského kraja. Prvou je zdravie ľudí nad biznisom, ktorá hovorí o aktívnom riešení environmentálnych záťaží a znečistenia.
Druhou prioritou sú bezpečné školy a vzdelávanie, pričom politické a ideologické spory podľa tímu do školských lavíc nepatria. Treťou je dôstojnosť pre všetky generácie a štvrtou funkčná a bezpečná doprava.
