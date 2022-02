Žilinka: Výroky Hegera o „štíte v rukách opozície“ môžu ohroziť povesť prokurátorov

Otvorený list

Nenáležité vyjadrenia

1.2.2022 - Výroky predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) o generálnom prokurátorovi ako „štíte v rukách opozície" môžu podľa Maroša Žilinku narušiť dôveru verejnosti nielen v osobu šéfa prokuratúry, ale aj všetkých prokurátorov a v konečnom dôsledku aj poškodiť povesť prokuratúry ako univerzálneho orgánu ochrany práva.Žilinka to skonštatoval v otvorenom liste adresovanom premiérovi. Zároveň odmietol, aby bola prokuratúra prostredníctvom vyhlásení politikov zaťahovaná do politického boja a boli dehonestované práva prokurátorov.Heger ešte v januári povedal, že prestáva rozumieť generálnemu prokurátorovi a v súvislosti s jeho kritikou návrhu obrannej dohody s USA nechápe, prečo chce byť „štítom v rukách opozície".Žilinka mu vtedy odpovedal, že je výlučne štítom chrániacim práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu, ako mu to ukladá ústava SR. Keďže premiér výrok o štíte neskôr zopakoval, podľa Žilinku na to bolo nutné reagovať.Vyjadrenia Hegera generálny prokurátor v liste označil za nenáležité a nepodložené žiadnym vecným argumentom „Verím, že ste si plne vedomý dôsledkov, ktoré môžu spôsobiť vaše vyjadrenia, vyslovované celkom zjavne v rámci politického boja, ktorého ja ako generálny prokurátor nemienim byť súčasťou," dodal Žilinka.