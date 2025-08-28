|
Štvrtok 28.8.2025
Meniny má Augustín
Žilinská treska je jednotkou medzi Slovákmi – potvrdzuje najnovší prieskum
Tagy: PR Ryba Žilina Treska
Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse, ktorý prebiehal v apríli 2025 na reprezentatívnej vzorke populácie Slovenska. Treska z dielne žilinskej značky zvíťazila nielen v popularite, ale zároveň ju ...
28.8.2025 (SITA.sk) - Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse, ktorý prebiehal v apríli 2025 na reprezentatívnej vzorke populácie Slovenska. Treska z dielne žilinskej značky zvíťazila nielen v popularite, ale zároveň ju spotrebitelia označili aj za najlepšiu na trhu. Spoločnosť tak potvrdzuje svoje výnimočné postavenie medzi slovenskými výrobcami lahôdok.
Výsledky kvantitatívneho prieskumu potvrdzujú, že Treska Exklusiv od RADOMA si získala dôveru širokého spektra spotrebiteľov. Ako svoju najobľúbenejšiu ju označilo 31 % respondentov z celej populácie, medzi aktívnymi kupujúcimi tresky v majonéze dokonca až 36 %. Celkovo tento produkt od RADOMA získal 47 % podiel medzi obľúbenými treskami, čo je takmer dvojnásobok oproti druhému najvýraznejšiemu hráčovi na trhu.
"Tieto výsledky sú pre nás veľkým záväzkom, ale aj potvrdením, že cesta, ktorou sme sa vydali, je správna. Naši zákazníci si cenia nielen chuť a kvalitu, ale aj to, že sa držíme poctivých postupov a receptúr," hovorí Michal Britvík, generálny riaditeľ spoločnosti RADOMA.
Spoločnosť Radoma, predtým známa ako Ryba Žilina, je dlhoročným symbolom kvality v segmente tresky v majonéze. Receptúra, ktorá si získala generácie zákazníkov, ostáva základom úspechu Tresky Exklusiv. Vďaka poctivému spracovaniu, kvalitným surovinám a dôrazu na čerstvosť si žilinská treska udržiava stabilné miesto na pultoch i v chladničkách slovenských domácností.
Spoločnosť však nezostáva len pri tradícii a neustále reaguje na meniace sa preferencie trhu. V poslednom období rozšírila svoje portfólio o produkt Treska Cottage Exklusiv, ktorý predstavuje ľahšiu alternatívu k tradičnej treske. Vďaka nízkemu obsahu tuku a až 14 g proteínu v balení oslovuje najmä spotrebiteľov, ktorí dbajú na zdravší životný štýl. Produkt si našiel svoje miesto nielen u mladších zákazníkov, ale aj u tých, ktorí hľadajú nutrične hodnotnejšiu, no stále chuťovo atraktívnu alternatívu k tradičným šalátom.
"Inovácia pre nás znamená neustále hľadať spôsoby, ako spotrebiteľom prinášať nové zážitky bez kompromisov v kvalite. Treska Cottage Exklusiv vznikla ako odpoveď na dopyt po ľahších, zdravších a modernejších variantoch tresky,"dodáva Michal Britvík.
Treska Exklusiv a ďalšie produkty z portfólia RADOMA sú dostupné v širokej obchodnej sieti po celom Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Žilinská treska je jednotkou medzi Slovákmi – potvrdzuje najnovší prieskum © SITA Všetky práva vyhradené.
