23. januára 2026

Zimná olympiáda a paralympiáda ožijú na poštových známkach, motív hier ponesú aj obálky s pečiatkami – FOTO


Zimnú olympiádu a paralympiádu pripomenú nové poštové známky. Pošta tak aj naďalej pokračuje v tradícii vydávania špeciálnych ...



23.1.2026 (SITA.sk) - Zimnú olympiádu a paralympiádu pripomenú nové poštové známky. Pošta tak aj naďalej pokračuje v tradícii vydávania špeciálnych poštových známok venovaných olympiádam a paralympiádam od vzniku samostatného Slovenska. Tentokrát sú to známky pri príležitosti blížiacich sa zimných olympijských hier v Taliansku.


Známky nesú názov Šport: Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d‘ Ampezzo a Šport: Zimné paralympijské hry v Miláne a Cortine d‘ Ampezzo. Motívom olympijskej známky je krasokorčuliar a paralympijská symbolizuje paralympijský curling.

Technické parametre a obálky prvého dňa


Pošta priblížila, že obe známky majú nominálnu hodnotu 1,40 eura. Olympijská má rozmery 26,5 × 44,1 mm vrátane perforácie a vychádza vo forme tlačového listu s 25 známkami. Súčasne s ňou vychádza aj obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou Bratislava (23. 1. 2026). Motívom FDC je hokejista a motívom pečiatky zjazdový lyžiar.

Paralympijská známka má rozmery 44,1 x 26,5 mm. Aj s touto známkou súčasne vychádza obálka prvého dňa s pečiatkou FDC, pričom motívom FDC sa stal paralympijský zjazd a motívom pečiatky paralympijský snowboardista. Autorom výtvarných návrhov je akademický maliar Karol Felix. Známky sú tlačené technikou ofsetu, o čo sa postarala spoločnosť Tiskárna Hradištko.
 

Príbeh za motívmi a slovenská stopa


„Predlohou k olympijskej známke krasokorčuliara sa stal československý krasokorčuliar Karol Divín. Športovec v roku 1956 práve v talianskej Cortine získal piate miesto v krasokorčuliarskych súťažiach mužov. Tým sa stal prvým športovcom zo Slovenska, ktorý získal na zimných olympijských hrách v individuálnej disciplíne bodované umiestenie,“ priblížila Slovenská pošta.

Ak ide o motív curlingu na vozíčku, cieľom je zdôrazniť práve výnimočnosť tohoto športu. Slovensko bude mať totiž len druhýkrát v histórii zimných hier dva kolektívne športy, a to parahokej a paralympijský curling.

Slovenská pošta si od vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 takýmto spôsobom pripomenula každé olympijské hry. Dokopy ide o osem letných a deväť zimných. „Paralympijské hry sa prvýkrát v ére samostatnosti objavili v roku 2004 pri príležitosti aténskej letnej paralympiády, následne v roku 2008 pred letnými paralympijskými hrami v Pekingu a od roku 2012 sú pravidelnou súčasťou emisií Slovenskej pošty,“ doplnila pošta.

Olympijské známky môže pritom využiť ktokoľvek. Sú totiž určené na bežné používanie v korešpondencii. Slovenská pošta súčasne avizuje špecializovanú výstavu v Galérii poštových známok na Námestí SNP v Bratislave, kde si ich bude môcť široká verejnosť bezplatne pozrieť.


Zdroj: SITA.sk - Zimná olympiáda a paralympiáda ožijú na poštových známkach, motív hier ponesú aj obálky s pečiatkami – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

