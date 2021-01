Zimné prázdniny sa skončia 8. januára, minister Gröhling už má plán otvárania škôl

Informovalo o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v tlačovej správe. Zároveň zdôraznilo, že podmienky pri otvorení škôl budú závisieť od vývoja situácie.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v uplynulých dňoch inicioval zasadnutie konzília epidemiológov, hlavného hygienika SR ako aj ministra zdravotníctva, aby sa dohodli na spoločnom odporúčaní pre nástup žiakov do škôl. Tiež zorganizoval stretnutie s primátormi 70 najväčších miest na Slovensku, zástupcami samospráv a zriaďovateľmi, aby zistil ich pripravenosť.

Dôvod presunutia plošného testovania

Po ukončení lockdownu od 25. januára sa materské školy otvoria v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Avšak rezort odporúča pre materské školy a prvý stupeň ZŠ pretestovanie zamestnancov a rodičov. Dodal, že druhý stupeň ZŠ by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania.

ÚVZ SR v tomto prípade určí vyhláškou pretestovanie žiakov druhého stupňa ZŠ a zamestnancov školy. Aj stredné školy by sa mohli otvoriť za podmienky pretestovania študentov a zamestnancov podľa vyhlášky ÚVZ SR. Preto sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

Plán návratu do škôl

Materské školy pokračujú v aktuálnom režime

Ministerstvo priblížilo, že materské školy od 4. januára pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom môžu byť buď uzatvorené alebo otvorené iba pre rodičov z kritickej infraštruktúry alebo tých, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Základné a stredné školy majú naďalej do 10. januára prázdniny. Všetky školy by mali od 11. januára pokračovať v dištančnom spôsobe výučby.

Materské školy by však mali naďalej fungovať pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu. „Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil Gröhling.

Rezort predpokladá, že od 18. januára by sa mal obnoviť vyučovací proces pre prvý stupeň ZŠ a špeciálne školy. Odporúča však pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia budú mať možnosť naďalej ospravedlniť dieťa na päť vyučovacích dní po sebe. Žiak by tak mohol ostať doma až do konca lockdownu.

Študenti druhého stupňa ZŠ a SŠ pokračujú vo svojom vzdelávaní dištančne. Otvoriť by sa však mohli končiace ročníky SŠ, ak by sa pretestovali žiaci a zamestnanci školy v závislosti na príslušnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).



