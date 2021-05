Zinedine Zidane sa rozlúčil s Realom pre nedostatok podpory, fanúšikom napísal otvorený list

Príčinou boli aj zranenia hráčov

Zidane viedol Real dvakrát

Žiadne privilégiá nečakal

31.5.2021 - Zinedine Zidane rezignoval na pozíciu hlavného trénera španielskeho Realu Madrid, pretože necítil dostatočnú podporu a rešpekt zo strany vedenia klubu. V otvorenom liste fanúšikom "bieleho baletu" to uviedol 48-ročný Francúz.Zidane abdikoval na funkciu vo štvrtok, jeho druhá misia pri tomto mužstve trvala dva roky. Real v ročníku 2020/20210 nezískal ligový titul, neuspel ani v domácej pohárovej súťaži a v Lige majstrov vypadol v semifinále.Real ukončil ostatnú sezónu bez trofeje, niečo podobné sa v tomto klube nestalo viac ako desať rokov. Menej úspešná sezóna Realu je aj následkom zranení hráčov.Takmer celú jej druhú polovicu nútene pauzoval kapitán Sergio Ramos, Zidane sa príliš nemohol spoliehať ani na Edena Hazarda. Dlhší čas pauzovali aj Dani Carvajal, Lucas Vázquez či Marco Asensio."Veci boli iné ako vtedy. Odchádzam, pretože z klubu necítim podporu, ktorá je potrebná. Takto nie je možné pracovať v strednodobom či dlhodobom meradle. Viem, aký je futbal a poznám potreby klubu ako Real Madrid. Viem, že keď neprichádzajú víťazstvá, je čas odísť," prezradil Zidane a pokračoval: "Všetky dôležité veci, ktoré sa mi podarilo s klubom dosiahnuť, sa akoby dostali do zabudnutia."V minulosti Zidane viedol Real od januára 2016 do mája 2018, tentokrát bol pri kormidle od marca 2019 do mája 2021.Pod jeho taktovkou Real dvakrát ovládol domácu La Ligu, dvakrát španielsky Superpohár, trikrát Ligu majstrov, dvakrát Európsky Superpohár a dvakrát aj MS klubov.Francúz sa v pondelok nechal počuť, že ho veľmi bolelo, keď si v médiách čítal o tom, že mu hrozí ukončenie spolupráce. "Bolelo to mňa a aj hráčov, pretože tieto správy unikli z vedenia klubu a mali negatívny vplyv na celé mužstvo," prezradil.Meno Francúzovho nástupcu zatiaľ nie je známe. V zákulisí sa hovorí o Antoniovi Contem, Mauriciovi Pochettinovi, Xabim Alonsovi či Raúlovi Gonzálesovi ako o možných kandidátoch na uvoľnený post.Podľa Zidana si vedenie Realu dostatočne necenilo jeho prácu a prezradil, že v ostatných mesiacoch si prial, aby jeho vzťah s prezidentom Florentinom Pérezom bol lepší."Narodil som sa ako víťaz a bol som tu, aby som získaval trofeje. za tým všetkým však stoja ľudské bytosti, emócie, život... A cítim, že tieto veci ako zostali bez ocenenia, ale podľa mňa sú mimoriadne dôležité," myslí si Francúz."Nečakal som špeciálne zaobchádzanie, žiadne privilégiá. V súčasnosti tréneri v elitných kluboch nezostávajú dlhšie ako dve sezóny. Aby sa toto zmenilo, je potrebné pracovať na medziľudských vzťahoch, sú dôležitejšie ako peniaze alebo sláva. Sú dôležitejšie ako čokoľvek," doplnil.