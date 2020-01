KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Cats, Pod vodou, Národní trída a Veľké želanie

Cats

Pod vodou

Národní trída

Veľké želanie

Dnes večer dostane jedna jediná mačka šancu prežiť nový život. Legendárny muzikál Cats sa dočkal filmového spracovania. Oscarový režisér Tom Hooper (Králova reč, Bedári) sa obklopil tými najlepšími hercami, spevákmi a tanečníkmi a sľubuje nezabudnuteľný divácky zážitok.Príbeh sa odohráva na legendárnom mačacom bále, ktorý sa odohráva raz ročne a jedna vybraná mačka na ňom vždy dostane šancu na nový život. Voľbu sprevádza tá najstaršia z nich, pravidlá pozná snáď len ona, ale všetci sa snažia, čo im schopnosti a sily stačia, aby sa práve oni stali tými vyvolenými.Skupina vedcov pracujúcich 11 kilometrov pod hladinou oceánu v podmorskom laboratóriu sa snaží po ničivom zemetrasení dostať do bezpečia. Temnota nepreskúmaného morského dna, ale nie je jediné, čoho sa musia obávať… Čosi na nich v hlbine číha.Je to možno jedno z najhorších a najnebezpečnejších pracovísk na Zemi. Podmorské vedecké laboratórium stojí na jednom z najhlbších miest morského dna. Je obklopené úplnou temnotou, zvierané extrémnym tlakom, teplota vody sa blíži nule. Výskumný tím robí sondážne vrty, keď príde nečakané a ničivé zemetrasenie. Do tejto chvíle bezpečné priestory laboratória sa stávajú smrteľnou pascou.Jednotlivé časti vedeckého komplexu sú extrémnymi tlakmi vody drvené ako papierová škatuľa. Jedinou šancou pre členov posádky je evakuácia pomocou hlbinných skafandrov. Lenže v okamihu, keď sa ocitnú mimo zdevastovanú stanicu, zistia, že ich zásahy do morského dna a následné zemetrasenie prebudili niečo, čo do tejto chvíle zostávalo ukryté pod morským dnom. Niečo neznáme. Niečo desivé.Kedysi tu bol všade iba temný les, dnes tu stojí sídlisko s panelákmi. Práve tu je doma chlapík, ktorému nikto nepovie inak ako Vandam. Žije sám, v byte na okraji Prahy, a každý deň doma cvičí, aby bol v kondícii. Večer, keď sídliskom blúdia divoké zvery, chodí so svojimi kumpánmi na jedno čapované. Vandam sa snaží urobiť dojem na Lucku, ktorá v miestnom pohostinstve čapuje pivo. Často a rád sa s kadekým pobije. Je znalcom vojenskej histórie. Má pocit, že svet smeruje k zániku a schyľuje sa k veľkej bitke. A preto cvičí, aby bol na túto poslednú rozhodujúcu bitku pripravený. A tiež k tomu vychováva Psycha, mladíka, s ktorým natiera strechy panelákov. Vandamovi kumpáni z krčmy ho prezývajú „národný hrdina“. Vraj dal vtedy v Novembri ’89 na Národní tříde dejiny jednou ranou do pohybu. Film podľa rovnomennej knihy Jaroslava Rudiša, v hlavnej úlohe s Hynkom Čermákom, kombinuje dramatický príbeh s čiernym humorom.V malom mexickom mestečku Santa Clara , kde sa duchovia vracajú raz ročne na Deň mŕtvych, žije šestnásťročná Salma, ktorá nikdy nepoznala svojich rodičov. Keď sa na nich pýta, dostáva stále tú istú odpoveď – že ju jej rodičia opustili. Salma ,ktorá tomu nechce uveriť sa rozhodne nájsť odpoveď. Do rúk sa jej dostane zvláštna kniha plná príbehov a kúziel. Vďaka knihe sa Salma rozhodne podniknúť dobrodružnú cestu, ktorá odhalí tajomstvo jej rodiny.