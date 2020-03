Život v Británii by sa mohol do normálu vrátiť o šesť mesiacov, odhadujú odborníci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2020 - V Británii sa do práce vrátilo okolo 20-tisíc bývalých pracovníkov systému zdravotníctva, aby pomohli v boji proti koronavírusu. Sú medzi nimi lekári, zdravotné sestry a ďalší bývalí profesionáli z tejto oblasti. Oznámil to prostredníctvom viedeoodkazu britský premiér Boris Johnson.Johnson sa momentálne nachádza v domácej izolácii, keďže aj uňho testy potvrdili vírus. Obyvateľom z domu odkázal, že krajina krízu „spoločne“ prekoná.Okrem Johnsona mali pozitívne testy na koronavírus napríklad aj minister zdravotníctva Matt Hancock či minister pre Škótsko Alister Jack. Podľa odhadov odborníkov by sa mohol život v Spojenom kráľovstve vrátiť do normálu o šesť mesiacov.Vo Veľkej Británii potvrdili doteraz vyše 19 500 prípadov nákazy novým koronavírusom. Viac než 1 220 ich ochoreniu podľahlo.