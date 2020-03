Truban povedie Progresívne Slovensko do volieb predsedu strany, ale termín je pre Covid-19 otázny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

„Vo vnútrostraníckom referende teraz rozhodujeme, či bude snem odložený, keď bude môcť byť fyzicky, alebo sa bude konať elektronicky," priblížila Hudáčková.Koalícia PS/Spolu sa v súvislosti s výsledkom parlamentných volieb obrátila aj na Ústavný súd SR, od ktorého žiada, aby prerátal odovzdané hlasy vo voľbách.„Nerobíme to preto, že by som si robil nádeje, že to môže zásadne ovplyvniť výsledok a nebodaj posunúť PS/Spolu do parlamentu. Úprimne, myslím si, že šanca na také niečo je mizivá. Ak sú však naozaj vo volebných procesoch diery, ktoré spôsobujú, že výsledky volieb neodrážajú reálnu vôľu ľudí, potrebujeme ich identifikovať a opraviť. Ak nie kvôli týmto voľbám, tak kvôli tým, ktoré nás ešte čakajú,“ odôvodnil podanie sťažnosti 11. marca Truban. Podľa jeho informácií totiž voliči nahlásili v 631 okrskoch nezarátanie minimálne 872 preferenčných hlasov.Ústavný súd SR 12. marca prijal návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady SR a má teraz 90 dní na to, aby o sťažnosti rozhodol.