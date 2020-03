Zväz automobilového priemyslu vyzýva na „Kurzarbeit“, prvé opatrenia Matovičovej vlády sú nedostatočné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.3.2020 (Webnoviny.sk) - Spokojný s prvými oznámenými ekonomickými opatreniami Matovičovej vlády nie je ani Zväz automobilového priemyslu . Prijaté opatrenia hodnotí ako nedostatočné a opätovne vyzýva na prijatie princípov „Kurzarbeit/Shorttimework“."Princíp, kedy štát a zamestnávateľ združia prostriedky, a tak sa postarajú spoločne o udržanie pracovného miesta, je vnímaný ako jeden zo základných a účinných princípov na udržanie ekonomiky v chode, elimináciu hrozby prudkého nárastu nezamestnanosti a zánik firiem bez náhrady v budúcnosti, a to bez ohľadu na to, aká je firma veľká. Jeho neprijatie môže mať pre priemysel a pre príjmy Slovenska devastačné následky, ktoré môžu spôsobiť nezvrátiteľné škody," argumentuje zväz vo svojom stanovisku.Od vlády očakáva opätovné rokovania so zástupcami zamestnávateľov o vytvorení balíka opatrení aj na podporu veľkých podnikov a zamestnávateľov. Podľa predstaviteľov automobilového sektoru si kompetentní musia uvedomiť, že prijaté opatrenia ovplyvnia aj správanie sa investorov v budúcnosti."V prípade, že pre veľkých zamestnávateľov a investorov, pôsobiacich naprieč Slovenskom, neurobíme nič, vnímame to ako fakt, ktorý výrazne zníži našu konkurencieschopnosť pri získavaní nových projektov. Veríme, že panuje všeobecná zhoda, že je potrebné našu konkurenciu podporovať a nie znižovať," konštatuje zväz.